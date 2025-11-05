Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için takipsizlik kararı /05 Kasım 2025 20:00

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için takipsizlik kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve 11 kişi hakkında “rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada savcılık, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

SHABER3.COM

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, Aziz İhsan Aktaş’tan rüşvet aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılık kararını verdi. Cumhuriyet Savcısı, dosyada suçlamaları destekleyecek somut delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve 11 kişi hakkında “rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada savcılık, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Aziz İhsan Aktaş’ın Esenyurt Belediyesi’ne 2024 yılında rüşvet verdiği iddialarına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Takipsizlik kararının gerekçesinde, Aktaş’a ait Bilginay firmasının 2024 yılında Esenyurt Belediyesi’nden aldığı ihalede, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve bazı görevlilere rüşvet verdiği iddiasının soruşturulduğu belirtildi. Ancak şüphelilerin suçlamaları reddettiği, iddiaların soyut kaldığı ve dava açmaya yetecek delil bulunamadığı ifade edildi.

‘Rüşvet almak’ suçlamasından takipsizlik kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun devam edeceği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için takipsizlik kararı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:24