Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için takipsizlik kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, Aziz İhsan Aktaş’tan rüşvet aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılık kararını verdi. Cumhuriyet Savcısı, dosyada suçlamaları destekleyecek somut delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.



Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve 11 kişi hakkında “rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada savcılık, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Aziz İhsan Aktaş’ın Esenyurt Belediyesi’ne 2024 yılında rüşvet verdiği iddialarına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.



Takipsizlik kararının gerekçesinde, Aktaş’a ait Bilginay firmasının 2024 yılında Esenyurt Belediyesi’nden aldığı ihalede, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve bazı görevlilere rüşvet verdiği iddiasının soruşturulduğu belirtildi. Ancak şüphelilerin suçlamaları reddettiği, iddiaların soyut kaldığı ve dava açmaya yetecek delil bulunamadığı ifade edildi.



‘Rüşvet almak’ suçlamasından takipsizlik kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun devam edeceği bildirildi.