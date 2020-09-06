Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı /06 Eylül 2020 10:14

Esenyurt Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, bir süre izolasyonda olacağını duyurdu.

SHABER3.COM

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Bozkurt, genel sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süre kendisini izole edeceğini açıkladı.

Bozkurt yaptığı açıklamada "Sevgili hemşerilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" dedi.
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