Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt Belediyesi'nde yeni kayyım kararı /04 Kasım 2024 19:11

Esenyurt Belediyesi'nde yeni kayyım kararı

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Ahmet Özer'in yerine kayyım atanması Türkiye gündeminde yerini koruyor. Kayyım Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'nde belediye meclisinin askıya alınması kararına imza attı. Aksoy gündüz saatlerinde 3 belediye başkan yardımcısının görevden alındığı ortaya çıkmıştı.

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"Terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in koltuğuna Beyoğlu kaymakamıyken İstanbul vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak getirildi.

CHP belediye önünde 17 Kasım’a kadar nöbet tutma kararı aldı. Bugün başlayan nöbette konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediyesi kayyımı Can Aksoy’un belediye başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün’ün görevden alındığını açıkladı.

Bu kararın ardından Esenyurt Belediyesi'nde belediye meclisi kayyım kararıyla askıya alındığı ortaya çıktı.
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