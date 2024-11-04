Esenyurt Belediyesi'nde yeni kayyım kararı

"Terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in koltuğuna Beyoğlu kaymakamıyken İstanbul vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak getirildi.



CHP belediye önünde 17 Kasım’a kadar nöbet tutma kararı aldı. Bugün başlayan nöbette konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediyesi kayyımı Can Aksoy’un belediye başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün’ün görevden alındığını açıkladı.



Bu kararın ardından Esenyurt Belediyesi'nde belediye meclisi kayyım kararıyla askıya alındığı ortaya çıktı.