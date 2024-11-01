Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına da 'kayyım' atandı: Tüm paylaşımlar silindi

Aksoy'un görevlendirilmesinin hemen ardından belediyenin sosyal medya hesapları da boşaltıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın atamayı duyurması sonrası Esenyurt Belediyesi hesaplarından, kayyım Can Aksoy'un fotoğrafıyla birlikte göreve başladığı duyuruldu. Paylaşım yoruma da kapatıldı.
Ardından da hesaplardan Ahmet Özer'in seçildiği 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan tüm paylaşımlar silindi.
Hesaplarda kayyım Aksoy'un görev başlama duyurusunun öncesinde, önceki dönem belediye başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un 30 Mart'ta yaptığı paylaşım kaldı.
Ardından da hesaplardan Ahmet Özer'in seçildiği 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan tüm paylaşımlar silindi.
Hesaplarda kayyım Aksoy'un görev başlama duyurusunun öncesinde, önceki dönem belediye başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un 30 Mart'ta yaptığı paylaşım kaldı.