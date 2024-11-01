Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına da 'kayyım' atandı: Tüm paylaşımlar silindi /01 Kasım 2024 01:21

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına da 'kayyım' atandı: Tüm paylaşımlar silindi

Ahmet Özer'in tutuklanıp, yerine vali yardımcısı Can Aksoy'un kayyım olarak atanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından 31 Mart öncesi yapılan tüm paylaşımlar silindi.

SHABER3.COM

CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Silahlı terör örgüte üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak atandı.

Aksoy'un görevlendirilmesinin hemen ardından belediyenin sosyal medya hesapları da boşaltıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın atamayı duyurması sonrası Esenyurt Belediyesi hesaplarından, kayyım Can Aksoy'un fotoğrafıyla birlikte göreve başladığı duyuruldu. Paylaşım yoruma da kapatıldı.  

Ardından da hesaplardan Ahmet Özer'in seçildiği 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan tüm paylaşımlar silindi.

Hesaplarda kayyım Aksoy'un görev başlama duyurusunun öncesinde, önceki dönem belediye başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un 30 Mart'ta yaptığı paylaşım kaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına da 'kayyım'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:09:50