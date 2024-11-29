Esenyurt'ta yeni gözaltı kararı! Eski Başkan Ahmet Özer'in sağ koluydu

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanıp başkan Ahmet Özer'in de tutuklanmasına tepki yağarken, şimdi de Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın bu sabah evine operasyon düzenlendiği belirtildi.





Yalçın'ın evinde bulunamaması üzerine hakkında arama çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.