Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt'ta yeni gözaltı kararı! Eski Başkan Ahmet Özer'in sağ koluydu /29 Kasım 2024 10:36

Esenyurt'ta yeni gözaltı kararı! Eski Başkan Ahmet Özer'in sağ koluydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Yalçın, bugün evine düzenlenen baskında bulunmazken, hakkındaki arama çalışmaları sürüyor.

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CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanıp başkan Ahmet Özer'in de tutuklanmasına tepki yağarken, şimdi de Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın bu sabah evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Yalçın'ın evinde bulunamaması üzerine hakkında arama çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.
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