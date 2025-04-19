Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde '50 milyon lira' iddiası /19 Nisan 2025 14:27

Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde '50 milyon lira' iddiası

Esenyurt’taki bir tekel bayiinden 2023 yılında gerçekleşen cinayetin karar duruşması 21 Nisan Pazartesi günü görülecek. Duruşma öncesi konuşan maktullerden Yunus Emre Erzen’in babası kendilerine 50 milyon lira karşılığında şikayetçi olmamalarının istendiğini belirterek, “Ben oğlumun kanını mı satacağım size?” şeklinde konuştu.

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Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023’te Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ın yaşamını yitirdiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, 21 Nisan günü görülecek duruşmada kararın çıkması bekleniyor. Duruşma öncesinde Yunus Emre Erzen'in ailesi ve avukatı davaya ilişkin açıklamalarda bulunurken, şikayetçi olmamaları için kendilerine para teklif edildiğini dile getirdiler.

‘HALA PARA TEKLİF EDİLİYOR’

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mütalaanın verildiğini belirterek duruşmada kararın çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Şeker, müvekkillerinin üzerinde baskı olduğunu dile getirerek “Hala para teklifleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Adil yargılamanın etkilenmesi ile ilgili de iddialar söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin adaletine inancımız tam. Müvekkillerimin oğullarının kanını adalet önünde yerde bırakmamak için bu davayı her şekilde sürdüreceğiz. Mahkemenin hakkaniyetli bir karar vereceğine inancımız tam" şeklinde konuştu.

‘AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUM’

Anne Solmaz Erzen ise, oğlunun 4 kişi tarafından canice katledildiğini; hayatını kaybeden diğer kişinin de hiçbir suçunun olmadığını dile getirerek “Bunun karşılığının ağırlaştırılmış müebbet olması lazım. Türk adaletine güveniyorum. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum" ifadelerini kullandı.

‘OĞLUMUN KANINI MI SATACAĞIM SİZE?’

Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen ise savcının ağırlaştırılmış müebbet değil müebbet hapis talep etmesine tepki göstererek, “Tasarlama yokmuş, kan gütme yokmuş. İnsanlar duydukça beni teselli etmeye çalışıyorlar. Benim zaten dünyam bitti, çocuğum bitti, işim bitti. Mahkememize güveniyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Sanık tarafının halen kendileriyle uğraştığını ifade eden baba Erzen, kendilerine 25-50 milyon lira para teklif edilerek şikayetçi olmamalarının istendiğini söyledi.

Erzen, ”Ya ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ben oğlumun kanını mı satacağım size? Gerekli cezayı versinler. Bir annenin babanın içini rahatlatsınlar" mahkemeden gerekli kararın çıkmasını istedi.
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