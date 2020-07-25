Samanyolu Haber /Gündem / Eşi de boşanma davası açtı /25 Temmuz 2020 21:41

Eşi de boşanma davası açtı

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinin mağdurlarından biri de Cemal Metin Avcı'nın eşi oldu. Olaydan sonra travma geçirerek hastanede tedavi altına alınan eş Eda Avcı'nın boşanma davası açtığı bildirildi.

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Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi olaydan sonra travma geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Eda Avcı'nın avukatı Doğukan Uzakgiden, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkilerinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz."
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