Eşi feryat ediyor ama çare yok: Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

21 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu olan yönetmen Fatih Terzioğlu’na (40), mide kanseri teşhisi konulduktan sonra Okmeydanı Hastanesine kaldırıldı. Tümör karaciğerine sıçradığı için durumu ciddi olan Terzioğlu’nun uzun süre bu hastalığa dayanamayacağı belirtiliyor.





Terzioğlu’nun eşi Esra Terzioğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kanserle mücadele eden eşinin sağlık raporunun İnfaz Erteleme Kurulu’na ulaşmadığını öğrendiklerini açıkladı. Durumu fark eder etmez raporları kurula elden teslim ettiklerini belirten Terzioğlu, ortada bir iletişim kopukluğunun olduğunu veya kasıtlı yapıldığını ifade ederek “biz durumu fark etmeseydik. Eşim tekrar cezaevine nakledilecekti” dedi.







