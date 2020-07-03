Samanyolu Haber /Gündem / Eşi feryat ediyor ama çare yok: Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor! /03 Temmuz 2020 09:42

Eşi feryat ediyor ama çare yok: Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Mide kanseri teşhisi konulan tutuklu hasta Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporları İnfaz Erteleme Kurulu’na gitmediği ortaya çıktı.

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

21 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu olan yönetmen Fatih Terzioğlu’na (40), mide kanseri teşhisi konulduktan sonra Okmeydanı Hastanesine kaldırıldı. Tümör karaciğerine sıçradığı için durumu ciddi olan Terzioğlu’nun uzun süre bu hastalığa dayanamayacağı belirtiliyor. 
 
Terzioğlu’nun eşi Esra Terzioğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kanserle mücadele eden eşinin sağlık raporunun İnfaz Erteleme Kurulu’na ulaşmadığını öğrendiklerini açıkladı.  Durumu fark eder etmez raporları kurula elden teslim ettiklerini belirten Terzioğlu, ortada bir iletişim kopukluğunun olduğunu veya kasıtlı yapıldığını ifade ederek “biz durumu fark etmeseydik. Eşim tekrar cezaevine nakledilecekti” dedi.  


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eşi feryat ediyor ama çare yok: Fatih Terzioğlu’nun... Sonraki Haber >>

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:49:49