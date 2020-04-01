Samanyolu Haber /Ekonomi / Eşi görülmemiş küresel şok! /01 Nisan 2020 16:54

Eşi görülmemiş küresel şok!

İki ay öncesine kadar Çin'in yüzde 5,9 büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada eşi görülmemiş bir şok yaşandığının altını çizerek tahminleri aşağı çekti. Çin en iyimser tahminle yüzde 2,3 büyüyebilecek.

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Dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına alan yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını sağlık krizinin yanı sıra mali zorlukları da beraberinde getirdi.

Dünya Bankası’nın son raporunda, Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki muhtemel sonuçlarına değinilirken krizin Doğu Asya’da 11 milyon kişiyi yoksulluğa sürükleyebileceği belirtildi.

Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Başekonomisti Aaditya Mattoo, "Salgın eşi benzeri görülmemiş küresel şoka yol açtı. Bu yüzden bölge genelinde büyüme durma noktasına gelebilir. Yoksulluk artabilir.” dedi.

ÇİN EN İYİMSER TAHMİNLE YARI YARIYA KÜÇÜLECEK

Salgının bölgeye etkisine dair hazırlanan son raporda, "en iyimser senaryoya" göre büyümede sert bir düşüş yaşanacağı ve Çin’in 2019’da yüzde 6,1 olan büyüme oranının 2020'de yüzde 2,3’e düşebileceği belirtiliyor.

Dünya nüfusunun 5’te ikisi virüs salgınını kontrol altına almak için bir çeşit tecrit altında tutulmasıyla birlikte bu durum birçok işletmenin kapanmasına ve ulaşım ağının yavaşlanmasına sebep oldu. 

Salgının çıkış yeri olan Çin’in keskin bir yavaşlamaya maruz kalacağı tahmin ediliyor.

Dünya Bankası iki ay önce yayımladığı raporda Çin’in bu yıl yüzde 5,9 oranında büyüme kaydedeceğini ve bunun da 1990’dan bu yana en kötü performans olabileceğini ifade etmişti.

ŞOKUN DERİNLİĞİ VE NE KADAR SÜRECEĞİ MEÇHUL

Çin dışındaki Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri içinse büyüme tahminleri, geçen yıl yüzde 5,8 olan oranın altına düşerek yüzde 1,3’e kadar iniyor. En iyimser tahmine göreyse bunun yüzde 2,8 olacağı düşünülüyor.

Bölgedeki durumun Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında henüz çözüme kavuşmamış ticaret anlaşmazlığı karşısında da belirsiz olduğunun vurgulandığı raporda, “Salgın bölge ekonomilerini derinden etkiliyor ancak şokun derinliği ve süresi alışılmadık derecede belli değil.” ifadeleri yer aldı.

Bölgede keskin bir yavaşlamanın ardından güçlü bir toparlanmanın öngörüldüğü, en iyi ihtimale göre 24 milyon kişinin yoksulluktan kurtulabileceği, ancak 11 milyonluk bir kesimin bu duruma düşebileceği belirtiliyor.
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