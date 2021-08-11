Samanyolu Haber /Gündem / Eşi hapiste üç çocuk annesi Burçak Serap Topal tutuklandı /11 Ağustos 2021 13:46

Eşi hapiste üç çocuk annesi Burçak Serap Topal tutuklandı

Babaları üç yıldır cezaevinde tutulan Topal kardeşlerin anneleri Burçak Serap Topal da dün tutuklanıp Gebze Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Anne-baba tutukluluklar devam ediyor. 16, 14 ve 6 yaşında üç çocuğu bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Burçak Serap Topal dün tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. Edebiyat öğretmeni eşi Tuncay Topal da 28 Mart 2018’den beri Balıkesir Kepsut Cezaevinde tutuklu.

Hem annesiz hem babasız kalan üç kardeşin psikolojisinin bozulduğu, 6 yaşındaki en küçüğünün ise kalbi delik olduğu öğrenildi. Çocuklar Gebze’deki dede ve anneanneleriyle birlikte kalıyor.

Soruşturmaları kapsamında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Burçak Serap Topal’ın cezası Yargıtay tarafından onaylandığı için tutuklandı. Daha önce 9 ay hapis yatan Burçak Serap Topal, tutuksuz yargılanıyordu.

Vertigo, bel fıtığı ve migren hastası olan Burçak Serap Topal şu anda Gebze’de karantina hücresinde bulunuyor. Topal çifti en son Kütahya’da kapatılan dershanelerde görev yapmıştı.
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