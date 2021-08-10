Eşi hapiste, Yüzde yüz engelli çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

Yaşadıklarını KHK Tv’ye anlatan Züleyha Koç eşinin 4 yılı aşkın süredir cezaevinde olduğunu ve ciddi sağlık problemleri olduğunu hatırlatarak “Yüzde yüz engelli tamamen bize bağımlı olan bir oğlumuz var. Biz hayatı onunla paylaşmıştık. O bana çocukların bakımında yardımcı oluyordu. Şimdi perişan durumdayız. Kızım çocukluğunu yaşamadan büyüdü. Oğlumun başından bir dakika ayrılamıyorum. Elimi tutmadan hiçbir şey yapmıyor” diye konuştu.















Elleri sürekli engelli oğlunun elinde olan Züleyha Koç yetkililere seslenerek “Eşim suçsuz yere içeride 4 yılı aşkındır cezaevinde. Bu adam zaten ağır hasta. Cezaevinde tedavisi çok zor. Babamızı artık bize geri verin. Çocuklarım olmasa hayatta tutunacak hiçbir dalım yok” ifadelerini kullandı.

Yüzde yüz engelli oğluna tek başına bakan Koç’un tek ,istediği eşinin bir an önce tahliye edilerek tedavisinin evde devam etmesi.







