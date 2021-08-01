Samanyolu Haber /Gündem / “Eşi hapse girerse bu kadın ölür, vicdansızlığa geçit vermeyelim” /01 Ağustos 2021 13:58

“Eşi hapse girerse bu kadın ölür, vicdansızlığa geçit vermeyelim”

Eşi hapse girdikten sonra ALS hastası olan yüzde 97 engelli Ayşe İpek, en temel kişisel ihtiyaçlarını gören eşini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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Yüzde 97 engelli raporu bulunan Ayşe İpek, bakımını tek başına yapan eşi Şükrü İpek’i hukuksuzca kaybetme korkusu yaşıyor. Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Şükrü İpek’in Yargıtay’daki dosyası karar aşamasında. Eğer ceza onaylanırsa ALS hastası eşi 3 çocuğuyla kalacak.

Şükrü İpek’in cezasının ertelenmesi için sosyal medyada “Şükrüİpek Hapse Girmesin” etiketi açan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Şükrü İpek hapse girerse eşi perişan olacak, çünkü kimsesi yok ve bakıma muhtaç! Girerse bu kadın ölür yani. İzin vermeyelim, vicdansızlığa geçit vermeyelim! Haydi bu zulme ses yükseltelim, susmayalım! Bu olamaz!” dedi.

Eşi daha önce de hapis yatan Ayşe İpek o dönemde ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalandığına yakalandı. İpek tek başına yemek yiyemiyor, tuvalete gidemiyor, ellerini hareket ettiremiyor, kafasını tutamıyor, yatağında bile tek başına dönemiyor. Kendisi de yargılanan Ayşe İpek’in dosyası ise İstinaf Mahkemesi’nde bulunuyor.


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