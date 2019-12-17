“Eşim, ben ve annem tutuklandık, çocuklarım 70 yaşındaki babama kaldı”

21 aydır Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Şerife Ünal, “Lütfen sessiz çığlığıma ses olun! 70 yaşındaki babam emekli maaşıyla hem bana hem eşime hem anneme hem de çocuklarıma bakmaya çalışıyor” diyerek yardım çağrısında bulundu.





100 TL YATIRDIĞI İÇİN

HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mektup yazan Şerife Ünal, ailece yaşadıkları zulmü bir mektup yazarak anlattı.





“Size bu mektubu büyük bir çaresizlik ve tükenmişlik içinde yazıyorum. Ben 21 aydır, eşim 37 aydır tutukluyuz, iki küçük oğlumuz var. Çocuklarımıza annemler bakıyordu.” diye başlayan Ünal, 62 yaşındaki ilkokul mezunu annesi Havana Ünal’ın 13 gün önce tutuklandığını ve tutuklanmasına gerekçe olarak “Bankasya’ya 100 TL para yatırması ve iki kişinin mesajlarında annesinden pasta-börek istediklerinden bahsetmeleri gösterildiğini ifade etti.





ÇOCUKLARIM KÖTÜ DURUMDA

Ünal, “Üç yıldır yaşadığımız onca zorluğun üstüne bir de annemin tutuklanması bizi artık tüketti. Çocuklarım çok kötü durumdalar. Önce babaları, sonra ben, şimdi de anneanneleri cezaevinde. Eşin ve ben Antalya Cezaevindeyiz. Annemi tutuklama kararı veren mahkeme Burdur Cezaevine gönderdi. Babam ve çocuklarım Finike’de ikamet ediyorlar.” dedi.





MADDİ MANEVİ ÇÖKTÜK

Ünal şöyle devam etti: “Annemin tutuklanması zaten çok büyük bir travma iken bir de bizden uzak bir cezaevine gönderilmesi kelimelerle ifade edilemeyecek bir büyüklükte bir zulüm oldu bize. 70 yaşındaki babam emekli maaşıyla hem bana, hem eşime, hem anneme, hem de çocuklarıma bakmaya çalışıyor. Maddi-manevi çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Ayrıca annemde alerjik astım, bel fıtığı ve şeker hastalığı var. Ne sağlığı, ne psikolojik durumu ne de yaşı cezaevinde kalmaya hiç uygun değil. üstelik suçlama ve tutuklanma nedeni öyle komik ki… Sadece “100 TL” para yatırdığı için cezaevinde. Buna şu an size yazarken bile inanamıyorum.





AKLA, MANTIĞA, VİCDANA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL!

40 bin TL hatta belki de daha yüksek meblalar yatıranlar beraat alırken ya da hiçbir soruşturma geçirmezken benim 62 yaşındaki ilkokul mezunu annem “100 TL” yatırdığı için şu an cezaevinde. Bu hiçbir akla, mantığa, vicdana sığacak bir şey değil. Bu sıkıntılarımı iletebileceğim hiç kimse bulamıyorum. Lütfen bu sessiz çığlığıma ses olun.”





Gergerlioğlu, ailenin sesini sosyal medyadan paylaşımda bulunarak duyurdu:











