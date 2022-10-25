Samanyolu Haber /Politika / Eşini öldürüp intihar eden o yargıcın sicili böyle temizlenmiş /25 Ekim 2022 10:56

Eşini öldürüp intihar eden o yargıcın sicili böyle temizlenmiş

Büyük Birlik Partisi (BBP) kadrosundan yargı camiasına katılan ve Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koltuğuna kadar yükselen hakim Serkan Tüzün ekim ayı başında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanın intihar etti. Önce kendisi gibi hukukçu hakim-savcılık sınavlarına hazırlanan eşini, sonra kendini vurdu. Tüzün ile ilgili kamuoyuna sınırlı bilgi yansıdı. Sadece Tüzün’ün kayınvalidesinin onunla ilgili söylediği sözler kayıtlara geçti. Tüzün’ün eşi İlksen Tüzün’ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığına dikkat çekti. İlksen Tüzün’ün annesinin, “İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu.” ifadeleri tarihe geçti.

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TR724'ten Oğuz Ayar'ın özel haberine göre, Eski Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün’le ilgili haber merkezimize ulaşan bilgilere göre; Ankara’da avukatlık yapan Tüzün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında BBP Başkanı Mustafa Destici’nin referansıyla yargı camiasına hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak Sincan Adliyesi’nde göreve başladı. Darbe girişimi sonrasında yapılan yargılamalardaki hukuksuz mütalaalarıyla sıkça gündeme geldi. Yargılaması yapılan pek çok kişiyle ilgili, delillere dahi bakmadan ceza istemesiyle biliniyordu.
Özellikle Sincan’da yargılanan pek çok şüpheli onun mahkemesine düşmemek için dua bile ediyordu. Çünkü hukuki kararlardan ziyade, iktidarın tezlerinin kararlara yansıması için büyük çaba gösteriyordu. Bunun ‘semeresini’ de kısa sürede aldı. Hem referanslarının sağlam olması hem de yargılama aşamasında ‘rüştünü ispat ettiği’ için eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün onayıyla Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

Kendisini yakından tanıdığını ifade eden bir dostunun TR724’e verdiği bilgiler ise Tüzün’ün gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Buna göre; Tüzün yıllardan beri alkol müptelası olarak biliniyor. Hem avukatlık döneminde hem de yargı camiasına katıldıktan sonra gece hayatını sonlandırmadı. Tam aksine yargıç olduktan sonra makamının gücünü kullanarak Ankara’nın en lüks eğlence mekanları ile restoranlarında boy göstermeye başladı.



ALKOLLÜYKEN TRAFİK KAZA YAPTI

Eğlence mekanlarından ya da içkili restoranlardan her ayrıldığında zil zurna sarhoş ayrılıyordu. Mekan sahipleri de makamını bildiği için yaşananlara ses çıkaramıyordu. İntihar etmeden birkaç ay önce bir dostuyla yine bir eğlence mekanına gitti. Gece yarılarına kadar eğlenen yargıç Tüzün, alkollü olmasına rağmen uyarıları dikkate almayarak şoför koltuğuna oturdu. Hakim lojmanlarına yakın bir mevkide kaza yaptı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Tüzün bir arkadaşını arayarak kaza yaptığı noktaya çağırdı. Polisin hazırladığı kaza tutanağına da alkollü olmayan arkadaşının ismi yazıldı. Bu sayede sicili temiz tutuldu.

‘F*** BORSASI’NIN ÜYESİ

Tüzün ile ilgili iddialar bununla da sınırlı değil. Ak Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar’ın gündeme getirdiği “F*** Borsası” iddialarının Ankara ayağında da aktif bir yargı üyesiydi.

MHP’li, AK Partili ve Ulusalcı kimliğiyle bilinen pek çok yargı mensubunu yakından tanıdığı için bazı davaların çözümünde aracı oluyordu. Bu kapsamda özellikle bazı iş adamlarından rüşvet alarak soruşturmalarını sonlandırdığı da eski bir dostunun iddiaları arasında yer alıyor. Bu kapsamda darbeden sonra aracı olduğu soruşturmalardan milyonlarca TL kazanç sağladı.
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