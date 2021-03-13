Samanyolu Haber /Gündem / Eşinin maaş kartına el koymak boşanma sebebi /13 Mart 2021 16:03

Eşinin maaş kartına el koymak boşanma sebebi

Mahkeme boşanma davalarında emsal olacak bir karara imza attı. Gaziantep'te bir kadın, eşinin 15 senedir maaş kartına el koyduğunu belirterek boşanma davası açtı. Mahkeme kocanın "ekonomik şiddet" uyguladığına hükmederek çifti boşadı.

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Öğretmen N.P, meslektaşı olan 22 yıllık eşinin, maaş kartını 15 sene önce aldığı ve bir daha vermediği, bu nedenle de şiddetli geçimsizlik yaşadıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Gaziantep 1. Aile Mahkemesinde yapılan yargılamanın ardından çiftin boşanmasına hükmedilirken, gerekçeli karar da açıklandı.
Tüm beyan ve deliller birlikte değerlendirildiğinde öğretmen çift arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı belirtilen kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Davalının eşine ekonomik şiddet uyguladığı, her şeyin kendi istediği gibi olmasını sağladığı, eşine ve çocuklarına üstünlük kurmaya çalıştığı, oysaki evlilik birliği birlikte uyumu gerektiği, ben olmaktan ziyade biz olmanın ve birlikte karar almanın evde mutluluk getireceği anlaşılmakla, davalının tam kusurlu davranışları neticesinde evlilik birliğinin kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmasına neden olduğu anlaşılmıştır."

Evliliğin devamına imkan tanımayacak düzeyde geçimsizlik bulunduğu, bu aşamadan sonra çiftin mutlu bir birliktelik sürdürmelerinin mümkün olmadığı ifade edilen kararda, birliğin devamına gerek taraflar ve gerekse toplum açısından korunmaya değer bir yarar kalmadığı hukuki ve vicdani kanaatine ulaşılmakla tarafların boşanmalarına karar verildiği anlatıldı.

Mahkeme ayrıca, çocukların velayet hakkının anneye verilmesine ve maddi-manevi tazminata hükmetti. 
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