Esir değişimi görüşmeleri için heyetler İstanbul'da

Umerov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Esir değişim sürecini kilidini açmak için önümüzdeki günlerde Türkiye ve Orta Doğu'da çalışmalar yürüteceğim. Varılan bir anlaşma vardı ve bu uygulanmalı.



Umerov, yakın günlerde Türkiye'de de dahil olmak üzere bir dizi toplantı planladığını ve bu görüşmelerde esir değişimlerinin yeniden başlatılmasının ele alınacağını belirtti.



Tarafların İstanbul buluşmaları



Umerov, 2022'deki Ukrayna-Rusya müzakerelerinde delege üyesiydi ve 2025'te İstanbul'da 16 Mayıs ve 2 Haziran'daki iki tur görüşmeye Ukrayna heyetine başkanlık etmişti. Temmuz sonunda Cumhurbaşkanı Zelenskiy tarafından Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanan Umerov'a, "müzakere sürecini hızlandırma" görevi verilmişti. Taraflar en son 2 Ekim'de 185'er askerin karşılıklı değişimiyle esir takası gerçekleştirmişti.



Taraflar, doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasının ardından İstanbul'da üç kez bir araya geldi. Son görüşme 23 Temmuz'da gerçekleşti ve taraflar çoğunlukla savaş esirlerinin değişimi konusunda anlaşmaya vardı. Rus tarafı, çevrimiçi etkileşimde bulunacak çalışma grupları oluşturmayı önermişti, ancak Kremlin'in açıklamalarına göre Ukrayna bu formata sıcak bakmadı.



Müzakerelerde diplomatik çıkmazlar



Ukraynalı yetkililerin en son açıklamaları, mevcut koşullarda diplomatik bir çözüme ulaşmanın zorluklarını gözler önüne seriyor. Taraflar arasında devam eden derin güvensizlik ve temel pozisyonlardaki uzlaşmaz farklılıklar, müzakerelerde ilerlemeyi engelliyor. Rusya'nın müzakere heyetine esnek davranma yetkisi vermediği yönündeki Ukrayna'nın eleştirileri, diyaloğun önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Ancak, İstanbul'da esir takası gibi insani konularda devam eden temaslar, tüm zorluklara rağmen iletişim kanallarının tamamen kapalı olmadığını gösteriyor.