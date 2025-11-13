Samanyolu Haber /Dünya / Esir değişimi görüşmeleri için heyetler İstanbul'da /13 Kasım 2025 14:18

Esir değişimi görüşmeleri için heyetler İstanbul'da

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Rusya ve Ukrayna arasında askeri esir değişim sürecinin yeniden başlatılması için İstanbul'a geldiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Umerov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Esir değişim sürecini kilidini açmak için önümüzdeki günlerde Türkiye ve Orta Doğu'da çalışmalar yürüteceğim. Varılan bir anlaşma vardı ve bu uygulanmalı. 

Umerov, yakın günlerde Türkiye'de de dahil olmak üzere bir dizi toplantı planladığını ve bu görüşmelerde esir değişimlerinin yeniden başlatılmasının ele alınacağını belirtti.

Tarafların İstanbul buluşmaları

Umerov, 2022'deki Ukrayna-Rusya müzakerelerinde delege üyesiydi ve 2025'te İstanbul'da 16 Mayıs ve 2 Haziran'daki iki tur görüşmeye Ukrayna heyetine başkanlık etmişti. Temmuz sonunda Cumhurbaşkanı Zelenskiy tarafından Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanan Umerov'a, "müzakere sürecini hızlandırma" görevi verilmişti. Taraflar en son 2 Ekim'de 185'er askerin karşılıklı değişimiyle esir takası gerçekleştirmişti.

Taraflar, doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasının ardından İstanbul'da üç kez bir araya geldi. Son görüşme 23 Temmuz'da gerçekleşti ve taraflar çoğunlukla savaş esirlerinin değişimi konusunda anlaşmaya vardı. Rus tarafı, çevrimiçi etkileşimde bulunacak çalışma grupları oluşturmayı önermişti, ancak Kremlin'in açıklamalarına göre Ukrayna bu formata sıcak bakmadı.

Müzakerelerde diplomatik çıkmazlar

Ukraynalı yetkililerin en son açıklamaları, mevcut koşullarda diplomatik bir çözüme ulaşmanın zorluklarını gözler önüne seriyor. Taraflar arasında devam eden derin güvensizlik ve temel pozisyonlardaki uzlaşmaz farklılıklar, müzakerelerde ilerlemeyi engelliyor. Rusya'nın müzakere heyetine esnek davranma yetkisi vermediği yönündeki Ukrayna'nın eleştirileri, diyaloğun önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Ancak, İstanbul'da esir takası gibi insani konularda devam eden temaslar, tüm zorluklara rağmen iletişim kanallarının tamamen kapalı olmadığını gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esir değişimi görüşmeleri için heyetler İstanbul'da Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:53