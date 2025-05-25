Samanyolu Haber /Dünya / Esir takasında 307'şer kişi daha serbest /25 Mayıs 2025 09:43

Esir takasında 307'şer kişi daha serbest

Rusya ile Ukrayna, İstanbul'da sağlanan mutabakat kapsamında esir takası gerçekleştirdi. Bu bağlamda karşılıklı olarak 307'şer kişi serbest bırakıldı.

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Rusya ve Ukrayna, savaşın başından bu yana yapılan en büyük esir takasının ikinci gününde 307'şer askeri serbest bıraktı. Sürecin yarın daha fazla kişiyle devam etmesi bekleniyor.

İki ülke heyetlerinin 16 Mayıs'ta İstanbul'da uzlaştıkları biner kişilik takas kapsamında Cuma günü aralarında sivillerin de olduğu belirtilen 390'ar kişi karşılıklı olarak ülkelerine iade edilmişti.

DW Türkçe'nin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, bugün serbest kalan askerlerin halihazırda psikolojik ve tıbbi destek için Belarus'ta bulunduklarını ve kısa süre içinde Rusya'ya getirileceklerini bildirdi.

Barış koşulları için taslak iletilecek
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medyadan, "Bundan daha büyük bir sevinç yok" mesajını paylaşarak esir takası gibi güven artırıcı adımların barışın sağlanmasına hizmet edeceğini dile getirdi.

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ise mevcut esir değişiminin tamamlanmasının ardından, Rusya'nın bir barış anlaşmasına dair koşulları içeren taslak metni Ukrayna'ya sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus heyetinin İstanbul temasları sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, olası ateşkes ve barış anlaşmasına ilişkin Ukrayna ile bir mutabakat belgesi üzerinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etmişti.
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