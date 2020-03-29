Eşitsizliğe karşı sosyal medya ses verdi: 'ZamanDaralıyor AcilTahliye'





Bu konuya sosyal medya da duyarsız kalmıyor. Bir çok kullanıcı açılan etiketlere destek olup mesaj atıyor.

Dün gece twiterda açılan ' ZamanDaralıyor AcilTahliye' rekor sayda mesaj atıldı. Sabaha kadar devem eden kampanyada mesaj sayısı bir milyonu geçti





Twiter kullanıcıları mesajlarında Hasta, yaşlı, çocuklu anne ve hamilelerin bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini istediler. Ayrıca atılan mesajlarda bir çok kullanıcı, hazırlanan infaz yasası taslağındaki eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

















İnsan hakları savunucuları ve halk sağlığı uzmanları, Korona Virüs salgının cezaevlerinde kalan binlerce tutuklu ve hükümlüyü ve çalışanlarını tehdit ettiğini söylüyor. Özellilke 60 yaş üstü kronik hastalar, gebeler ve çocuklarıyla birlikte cezaevlerinde kalan tutuklu/hükümlülerin durumu daha da acil.Başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere bir çok uluslararası kuruluş bu konuda Türkiye'ye çağrıda bulundu ancak henüz somut bir adım atılmadı. Bu konuda düzenlenen imza kampanyaları yüz binlere yaklaşan sayılara ulaştı.