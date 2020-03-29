Samanyolu Haber /Gündem / Eşitsizliğe karşı sosyal medya ses verdi: 'ZamanDaralıyor AcilTahliye' /29 Mart 2020 09:39

Eşitsizliğe karşı sosyal medya ses verdi: 'ZamanDaralıyor AcilTahliye'

Halk sağlığı uzmanları da cezaevi koşullarının tek başına bulaşıcı hastalık riskini artırdığı söylüyor. Korona salgını riski karşısında İktidarın somut bir adım atmasını isteyen milyonlarca sosyal medya kullanıcısı açılan etikete mesaj yağdırdı. Dün gece açılan ZamanDaralıyor AcilTahliye etiketine bir milyondan fazla mesaj geldi

SHABER3.COM

İnsan hakları savunucuları ve halk sağlığı uzmanları, Korona Virüs salgının cezaevlerinde kalan binlerce tutuklu ve hükümlüyü ve çalışanlarını tehdit ettiğini söylüyor. Özellilke 60 yaş üstü kronik hastalar, gebeler ve çocuklarıyla birlikte cezaevlerinde kalan tutuklu/hükümlülerin durumu daha da acil.Başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere bir çok uluslararası kuruluş bu konuda Türkiye'ye çağrıda bulundu ancak henüz somut bir adım atılmadı. Bu konuda düzenlenen imza kampanyaları yüz binlere yaklaşan sayılara ulaştı. 

Bu konuya sosyal medya da duyarsız kalmıyor. Bir çok kullanıcı açılan etiketlere destek olup mesaj atıyor. 
Dün gece twiterda açılan  ' ZamanDaralıyor AcilTahliye'  rekor sayda mesaj atıldı. Sabaha kadar devem eden kampanyada mesaj sayısı bir milyonu geçti

Twiter kullanıcıları  mesajlarında Hasta, yaşlı, çocuklu anne ve hamilelerin bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini istediler. Ayrıca atılan mesajlarda bir çok kullanıcı, hazırlanan infaz yasası taslağındaki eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı. 




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eşitsizliğe karşı sosyal medya ses verdi: 'ZamanDaralıyor... Sonraki Haber >>

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Çıkın o varaklı odalardan!

Çıkın o varaklı odalardan!

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:04