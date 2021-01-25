Eşitsizlik virüsünün aşısı yok!

Oxfam'ın hazırladığı "Eşitsizlik Virüsü" isimli rapor, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Amazon'un genel müdürü Jeff Bezos, Tesla'nın kurucusu Elon Musk gibi milyarderlerin servetini katladığını, yoksulların ise durumunun daha da kötüleştiğini ortaya koydu.





Raporda salgında ön cephede mücadele eden çalışanların faturalarını ödemekte dahi zorlandığı vurgulandı.







Dünya liderleri Dünya Ekonomik Forumu'nun sanal olarak gerçekleşecek "Davos Diyalog" toplantısına hazırlanırken Oxfam da Koronavirüs salgınının eşitsizliği getirdiği boyutu gösteren bir rapor hazırladı.





GELİR ADALETİNDE EŞİTİZLİK HİÇ BU KADAR HIZLI ARTMAMIŞTI





"Eşitsizlik Virüsü" isimli raporla ilgili açıklama yapan Uluslararası Oxfam'ın yöneticisi Gabriela Bucher, "Kayda geçtiğinden beri eşitsizlikte yaşanan en büyük artışa şahitlik ediyoruz." dedi.





Bucher sözlerine şöyle devam etti: "Yozlaşmış ekonomiler serveti, salgından lüks içinde çıkan zengin elitlere iletirken salgınla ön cephede savaşanlar faturalarını ödemekte zorluk çekiyor."

Oxfam raporu, yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısını virüs öncesi döneme çekmenin 10 yıldan fazla zaman alabileceğini ortaya koyarken, dünyanın en zengin insanlarının servetinin Mart-Aralık 2020 arasında 2,9 trilyon dolar arttığını gösterdi.





10 KİŞİNİN SERVETİ 540 MİLYAR DOLAR ARTTI





Rapor, aralarında Bezos, Musk, LVMH genel müdürü Bernard Arnault, Microsot'un kurucusu Bill Gates'in de bulunduğu dünyanın en zengin 10 insanının servetlerinin 540 milyar dolar arttığını belirtti.





Araştırmacılar, servet artışının salgın sebebiyle yoksulluk yaşayan insanların durumunu düzeltmeye, dünyadaki herkese aşı ulaştırmaya yetecek bir miktar olduğunu vurguladı.

Salgının gelir eşitsizliği konusunda gerçekleri açığa çıkardığını belirten Oxfam, yüksek servet vergisi ve işçiler için daha güçlü koruma çağrısı yaptı.





Ölümcül Koronavirüs salgınında vak'a sayısı 100 milyonun eşiğine gelirken, 13 ayda 2 milyon 140 bin kişi hayatını kaybetti.