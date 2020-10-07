Samanyolu Haber /Gündem / Eşiyle tutuklanan iki çocuk annesi Sultan Ataş serbest /07 Ekim 2020 10:36

Eşiyle tutuklanan iki çocuk annesi Sultan Ataş serbest

İstanbul'da 27 Eylül tarihinde eşiyle birlikte tutuklanan, geride 14 aylık Bahar Hüma ve 3 yaşındaki Vildan Nazlı'yı bırakan anne Sultan Ataş tahliye edildi.

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İstanbul’da 24 Eylül tarihinde gözaltına alınan Sultan Ataş ve İbrahim Ataş çifti, çıkartıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Çocuklarıyla adliye koridorunda vedalaşan çiftten İbrahim Ataş Silivri, Sultan Ataş ise Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.
 

Anne babalarının tutuklanmasıyla çiftin geride kalan iki çocuğu ise yaşlı nine ve dedelerinin yanına bırakılmıştı. Gelişim geriliği nedeniyle 6-7 aylık bebek formunda olan 14 aylık Bahar Hüma, anne sütünden başka gıda almadığı için zorlanıyordu.

Emzirmesi için annesinin yanına cezaevine götürülen Bahar Hüma bebek, cezaevi kapısından geri çevrildiği görüntüler herkesin yüreğini dağlamıştı. Anne sütünden başka gıda almayan, uyku sorunu yaşayan ve sürekli ağlayan Bahar Hüma’ya bakan astım ve tansiyon hastası yaşlı nine ve dede ise zor durumda kalmıştı.

Kronos’a konuşan çocukların amcası İsmail Ataş, annenin tahliye edilmesi için tutuklamaya itiraz ettiklerini açıklamıştı.

İtirazı değerlendiren üst derece mahkemesi Sultan Ataş’ın tahliyesine karar verdi. 
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