ESK, Ankara'da belediye'nin ucuz et dağıtma talebini iki kez reddetmiş!

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, ekonomik krizin etkisi altında et ürünlerine erişim giderek zorlaşırken, ABB Halk Ekmek A.Ş. belediyeye ait marketlerde ve mobil satış araçlarında ESK’ye ait uygun fiyatlı et ürünlerini satmak için resmi başvuruda bulundu.









Kurumun ret yazısında “Mağazalarda yoğun talep olduğu, üretim kapasitesinin Tarım Kredi Marketleri ile zincir marketlere yönlendirildiği ve bu nedenle ABB’ye ürün verilemeyeceği” belirtildi.









ESK Genel Müdürü’nün kendi şirketinden devlete et satmasına ilişkin iddialarının gündemde yerini korurken kurumun dar gelirli vatandaşlara ucuz et ulaştırmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başvurularını iki kez reddettiği ortaya çıktı.Et ve Süt Kurumu’nun Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki Ankara’daki tek satış mağazası, ödediği aylık yaklaşık 700 bin TL’lik kira gerekçe gösterilerek 2023 yılında kapatıldı.Bu kapatma sonrası dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı ete erişimi büyük ölçüde zorlaştı.Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerektiğinde ücretsiz/kirasız yer tahsis ederek ucuz et satışının sürdürülmesini teklif etti; ancak ABB’nin tüm girişimleri ESK tarafından reddedildi.Başvuruda:Halk Ekmek mağazalarında, ABB Marketlerde ve Mobil satış araçlarında yurttaşa uygun fiyatlı et ulaştırılmak istendiği belirtildi ve ESK’den ürün fiyat listesi talep edildi.Ancak Et ve Süt Kurumu, başvuruyu resmi yazıyla “talep karşılanamayacaktır” diyerek reddettiAnkara Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında yaptığı benzer başvuru da aynı şekilde reddedilmişti. Böylece Et ve Süt Kurumu, ABB’nin ucuz et satma talebini iki yıl üst üste geri çevirmiş oldu.İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi karkas et fiyatlarına son 10 günde ete gelen yüzde 15’lik zam geldiğini hatırlattı. Karkas etin kilosunda 40 ila 65 liralık bir artışa tekabül ettiğini belirten Tüfekçi, güncel piyasa verilerini şöyle paylaştı: “Karkas etin kilosu 520-550 lira arasında seyrediyor. İstanbul’daki kasaplarda dana kıyma 800 liradan başlayıp bölgelere göre 1.100 liraya kadar çıkıyor. Dana kuşbaşının kilosu 950 ile 1.100 lira arasında değişirken, Balıkesir kıvırcık koyununun karkas kilogram fiyatı ise 650 liraya ulaşmış durumda.”Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin son verilerine göre ise son bir ayda dana bıçak yağsız etin kilogram fiyatı yüzde 7,2 artışla ortalama 499,1 TL’ye, kuzu bıçak yağsız etin kilogramı ise yüzde 2,6 artışla 523,57 TL’ye yükseldi.