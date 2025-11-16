Samanyolu Haber /Gündem / ESK iddiaları yalanladı ama ‘Başkan’ın şirketi yok’ demedi /16 Kasım 2025 22:15

ESK iddiaları yalanladı ama ‘Başkan’ın şirketi yok’ demedi

Et ve Süt Kurumu, Genel Müdür Mücahit Taylan’ın kendi şirketi üzerinden devlete et ithal ettirdiği haberlerini yalanladı. Kurum açıklamasında Başkan’ın şirketinden bahsedilmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’daki şirketi üzerinden kuruma et satışı yaptığını iddia etmişti.

ESK, iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alım faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu iddiaların, 8 Kasım 2023’te gündeme geldiği ve yayımlanan kamuoyu açıklamasıyla “gerçek dışı” olduklarının açıkça ortaya konduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

KURUM REGÜLASYON FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

“Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır.

Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz, her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir.”
