Eski ABD başkanı Trump'tan tepki çeken hareket

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD'de bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden çocukların acısı yaşanırken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tavırlarının tepki çektiği aktarıldı. ABD'de bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden çocukların acısı yaşanırken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tavırlarının tepki çektiği aktarıldı.





Yaptığı bir konuşmadan önce söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini okuyan Trump'ın sonrasında ise Sam ve David'in 1966 yapımlı Hold on, I'm comin (Sıkı dur, geliyorum.) şarkısıyla dans ettiği belirtildi.







ÖĞRETMENLERİN SİLAHLANMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ







Eski ABD Başkan'ı Donald Trump, konuşmacı olarak katıldığı Ulusal Tüfek Derneği'nde öğretmenlerin kendilerini ve öğrencilerini savunabilmeleri için silahlanmaları gerektiğini savundu.





TRUMP'A KINAMA





NRA toplantısındaki konuşmasında Uvalde saldırısında ölenlerin isim listesini okudu. Listeyi okuduktan sonra Sam ve David'in 1966 yapımlı Hold on, I'm comin (Sıkı dur, geliyorum.) şarkısıyla dans etti.Eleştirmenler, eski başkan Trump'ı "sadakatsiz" diyerek kınadı.