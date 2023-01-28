Samanyolu Haber /Gündem / Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yazdığı kitapta 15 Temmuz’u böyle tanımladı: ‘Sözde’ darbe /28 Ocak 2023 22:03

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yazdığı kitapta 15 Temmuz’u böyle tanımladı: ‘Sözde’ darbe

ABD’de Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Mike Pompeo’nun yeni çıkan kitabında, 15 Temmuz ile ilgili ‘sözde darbe’ ifadesi dikkat çekti. Kitabı gündeme getiren Türk gazeteciler ise bu ifadeyi görmezden geldi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yazdığı kitapta 15 Temmuz’u böyle tanımladı: ‘Sözde’ darbe

Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump yönetimi altında CIA Direktörlüğü ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Mike Pompeo bir kitap kaleme aldı. Salı günü çıkan, ‘Asla Taviz Verme: Sevdiğim Amerika için Savaşmak (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love)’ başlıklı kitapta Türkiye ile ilgili önemli ifadeler yer aldı.



Türk gazetecilerin görmezden geldiği kısım ise Pompeo’nun 15 Temmuz darbe girişimini nasıl değerlendirdiğini gösteren ifadeler oldu. Kitabın Türkiye ile ilgili en önemli ayrıntısını gazeteci Adem Yavuz Arslan gözler önüne serdi. Pompeo’nun, 15 Temmuz için “sözde” sıfatını kullandığı ve darbe kelimesini de tırnak içerisinde yazdığı görülüyor.



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