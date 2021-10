ABD eski dışişleri bakanı Powell hayatını kaybetti

Ailesi Facebook sayfasından paylaşılan açıklamada, Colin Powell’ın tamamen aşılanmış olduğunu belirtti, Powell’ın tedavi gördüğü Washington yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde çalışan sağlık personeline teşekkür etti.



Colin Powell üç Cumhuriyetçi başkan tarafından üst düzey görevlere atanmış, ABD ordusunun en üst mertebesine kadar yükselmişti. Vietnam Savaşı sırasında yaralanan Powell, 1987 ile 1989 yılları arasında Başkan Ronald Reagan döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.





George H.W. Bush döneminde, 1991 yılında ABD kuvvetlerinin Kuveyt’ten Irak güçlerinin çıkarıldığı Körfez Savaşı sırasında genelkurmay başkanıydı.



Ilımlı bir Cumhuriyetçi olan Powell daha sonra George W. Bush döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Powell 1996 yılında ABD’nin ilk siyah başkanı olmak üzere seçime girmeyi değerlendirdi; ancak eşi Alma Powell’ın endişeleri sebebiyle aday olmadı. 2008 yılında partisiyle arasına mesafe koyarak ABD’nin ilk siyah başkanı seçilen Demokrat Başkan Barack Obama’yı destekledi.



Colin Powell, Irak savaşı öncesinde 5 Şubat 2003 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, George W. Bush yönetiminin, Irak’ta kitle imha silahları bulunduğu gerekçesiyle Saddam Hüseyin’in dünya için ciddi bir tehlike oluşturduğu iddiasını anlattığı tartışmalı konuşmasıyla hatırlanıyor.



Powell daha sonra yaptığı açıklamada BM Güvenlik Konseyi’nde o gün yaptığı sunumun doğru olmayan bilgiler ve Bush yönetiminde görevli başka kişiler tarafından sağlanan çarpıtılmış istihbaratla dolu olduğunu kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasını, “sicilinin her zaman bir parçası olacak kara bir leke” olarak tanımlamıştı.



ABD ve dünya siyasetinden mesajlar



Başkan Joe Biden, Colin Powell’ın ölümüne ilişkin yazılı ve kapsamlı bir açıklama yaptı.



Başkan Biden açıklamada, “Colin hem savaşçı olmanın hem de diplomatlığın en yüksek ideallerini bünyesinde taşıdı. Ulusumuzun gücü ve güvenliğine her şeyin üzerinde bağlıydı. Savaşlarda yer almış birisi olarak, askeri gücün tek başına barış ve refahın korunması için yeterli olmadığını herkesten daha iyi anladı. Tarihe ilk elden tanıklık eden, başkanlara danışmanlık yapan ve ulusumuzun politikalarını şekillendiren Colin, ülkemizi daha güçlü kılan demokratik değerlere kişisel bağlılığıyla liderlik etti. Ülkesini kendisinin, partisinin ve her şeyin önünde gördü. Bu, ona Amerikan halkının kapsamlı desteğini kazandırdı” ifadelerini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Colin Powell’ın ölümünün ardından Dışişleri Bakanlığı’nda kameralar karşısına geçerek bir açıklama yaptı.



Antony Blinken, "Bakan Powell'ı bu kadar olağanüstü bir diplomat yapan şeyin onun asker olarak geçirdiği yıllar olduğuna inanıyorum. Savaş ve askeri eylemin her zaman en son seçenek olması gerektiğini biliyordu. Bunun olması için de diplomasimizin mümkün olduğu kadar güçlü ve iyi donanımlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



“Dostum demekten gurur duyduğum gerçek bir kamu görevlisiydi” diyen Blinken, “Powell hayatını kamu hizmetine adadı, çünkü Amerika’ya inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi” dedi.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Colin Powell'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Dünya bugüne kadar gördüğümüz en büyük liderlerden birini kaybetti'' dedi.



Powell'ın ABD'nin ilk siyah genelkurmay başkanı ve dışişleri bakanı olmasına atıfta bulunan Austin, "Tüm dünyada saygı gören bir insandı. Colin Powell'ın yerini doldurmak mümkün değil. Onu özleyeceğiz'' ifadelerini kullandı.



Eski Başkan George W. Bush, Colin Powell’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Powell, ABD’de ve yurtdışında saygı gören büyük bir kamu görevlisiydi. En önemlisi Colin bir aile adamı ve dosttu. Laura ile birlikte, (eşi) Alma ve çocuklarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.



"Çok sayıda Başkan, General Powell'ın yönlendirmesine ve deneyimine güvendi. Başkanların güvenini o denli kazanmıştı ki, iki kez Başkanlık Özgürlük Madalyası kazandı" dedi.



ABD'nin eski genelkurmay başkanlarından Martin Dempsey de Colin Powell için "mükemmel bir asker ve devlet adamı" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, "Amerika'ya ve özgürlük davasına bağlı bir devlet adamı ve öncü olarak Colin Powell'ın hizmetleri ve onurlu geçmişi uzun süre ilham kaynağı olacak" diye yazdı.



Cumhuriyetçi Senatör Lindey Graham de Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ulusumuza hizmeti pek çok açıdan efsaneviydi. General Powell haklı şekilde büyük bir askeri lider olarak biliniyor ancak kendisi aynı zamanda diplomasi ve sorunlu bölgelerin istikrara kavuşturulması yoluyla savaştan kaçınmanın yararları konusunda da tutkuluydu" ifadelerini kullandı.



ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Madeleine Albright da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "akıllı ve ilkeli bir insan, sadık bir dost" sözleriyle tanımladığı Colin Powell için, "Hiçbir zaman bir asker olduğunu unutmadı" ifadelerini kullandı.



Bir önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump döneminin dışişleri bakanı Mike Pompeo da Twitter'dan Colin Powell'ın ölümünün ardından, "Ben genç bir askerken benim ve birimim için bir örnek bir isimdi. Dışişleri Bakanı olduğumda bana istikrarlı ve nazik şekilde tavsiyelerde bulundu" mesajını paylaştı.



Irak savaşı yıllarında İngiltere Başbakanı olan Tony Blair da, “Colin uzun yıllar Amerikan ordusunda ve siyasi liderlikte yükselen bir isim, son derece kabiliyetli, dürüst, sıcak bir kişiliği olan, sempatik, sevimli ve mütevazı bir mizah anlayışına sahip harika bir arkadaştı. Kendisiyle çalışmak mükemmeldi. Sadakat ve saygı konusunda ilham kaynağıydı. Altındaki kişilere her zaman nezaket ve ilgili davranan liderlerdendi. (Powell’ın) Hayatı, kendini kamu hizmetine adamanın ve aynı zamanda ülkesinin çıkarları doğrultusunda partizan ayrışmayı giderme niyetine duyulan güçlü inancın bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.