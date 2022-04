“Eski ABD piyadesi Ukrayna’da savaşırken öldü”

Willy Joseph Cancel’ın en son Tennessee eyaletinde cezaevi memuru olarak çalıştığı ve 2017-2021 yılları arasında da deniz piyadesi olarak hizmet verdiği belirtiliyor.









Annesi Rebecca Cabrera CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, oğlunun kendisini Ukrayna’ya gönderen askeri bir güvenlik şirketi için çalışırken Pazartesi günü öldürüldüğünü belirtti.Cancel’ın annesi Rebecca Cabrera oğlunun Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan kısa süre önce özel askeri güvenlik şirketinde çalışmak üzere anlaştığını söyledi.CNN’e verdiği röportajda oğlunun Ukrayna’ya gitmeyi kabul ettiğini belirten Cabrera, “Gitmek istedi çünkü Ukrayna’nın uğruna mücadele ettiği şeylere inandı ve buraya kadar çatışmanın ulaşmaması için kontrol altına alınması çabasının bir parçası olmak istedi. Belki de bizim Amerikan askerlerimiz bu savaşta yer almak zorunda kalmasın diye’’ ifadelerini kullandı.Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Cancel’ın ölümüne ilişkin haberleri gördüklerini; ancak Amerikan yönetiminin henüz resmi olarak durumu doğrulamadığını söyledi.Psaki, “Öncelikle ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. İnsanlar yardım etmek istiyor ancak Amerikalılar’ı Ukrayna’ya savaşmak üzere gitmek yerine başka yollar bulmaları yönünde teşvik ediyoruz. Orası bir savaş bölgesi” dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı da durumu yakından takip ettiklerini ancak gizlilik ilkesi sebebiyle başka yorum yapamayacağını belirtti. Açıklamada ABD vatandaşlarına Ukrayna’ya gitmemeleri uyarısı yapıldı.Cabrera oğlunun cenazesinin bulunmadığını belirtti, “Yanında olan kişiler bulmaya çalışıyor ancak ya cenazesini alacaklardı ya da öldürüleceklerdi. Ama cenazesinin bize getirilmesinden memnun oluruz” dedi.7 aylık oğlu vardıUkrayna’ya gitmeden aylar önce Kentucky’de Cancel ile birlikte yaşayan oda arkadaşı Triston Mannahan, arkadaşının savaş başladıktan kısa bir süre sonra yardım etmek için gitmek istediğini söyledi.Mannahan, Cancel’ın Mart ayı ortasında birkaç gün içinde eşyalarını toplayıp Avrupa’ya gittiğini belirtti.Willy Joseph Cancel’ın New York’ta gönüllü itfaiye görevlisi olarak da çalıştığı ve 7 aylık bir oğlu olduğu belirtiliyor.ABD Başkanı Joe Biden, Cancel’ın ölümü için “çok üzücü, geride küçük bir bebek kaldı” dedi.2017 yılında New York’taki Newburgh Free Academy’den mezun olan Cancel’ın 2021 yılı Ocak ayına kadar Tennessee’de özel bir cezaevinde görev yaptığı belirtiliyor.Fox News’a konuşan Cancel’ın eşi Britanny Cancel, eşini bir kahraman olarak gördüğünü söyledi, “Eşim Ukrayna’da öldü. İnsanlara yardım etmek için oraya gitti. Bunun her zaman hayattaki misyonu olduğuna inandı. Polis memuru olmak ya da New York İtfaiyesine katılmak gibi hayalleri vardı. Ukrayna’da yaşananları öğrenince doğal olarak gönüllü oldu” dedi.İki ayı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşında daha önce aracı bir kontrol noktasında ateş altında kalan bir belgesel yapımcısı ve ekmek sırasında bekleyen bir kişi hayatını kaybetmişti.