Samanyolu Haber /Dünya / Eski Afgan Bakan Leipzig'de yemek kuryesi oldu /22 Ağustos 2021 15:01

Eski Afgan Bakan Leipzig'de yemek kuryesi oldu

Afganistan'ın eski İletişim Bakanı Sayed Ahmad Saadat'ın şu anda Almanya'nın Leipzig kentinde yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı. Eski bakan, Gani hükümetinin kendisini 2020'de istifaya zorladığını iddia etti.

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Afganistan'ın eski İletişim Bakanı olduğu ifade edilen Sayed Ahmad Shah Sadaat'ın Almanya'nın Leipzig kentinde Lieferando şirketi için halihazırda kuryelik yaptığı öne sürüldü.

Yerel basın kuruluşu Leipziger Volkszeitung'a konuştuğu belirtilen Sadaat'ın, "Şu an basit bir hayat yaşıyorum" dediği aktarıldı.

Sadaat'ın 2018'e kadar, Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kabinesinde yer aldığı belirtildi.

RND'nin (RedaktionsNetzwerk Deutschland) bildirdiğine göreyse Sadaat'ın görevlerinden biri kırsal nüfus için cep telefonu ağını genişletmekti. Haberde eski bakanın, Gani hükümetinin kendisini 2020'de istifaya zorladığını iddia ettiği belirtiliyor.

İddiaya göre hükümet üyeleri Taliban'ın ilerlemesi nedeniyle bir çıkış stratejisi hazırlamıştı. Stratejinin hazırlanması için bakanlıklardan bütçe aktarıldığı ve iletişim bakanlığının da bunlar arasında yer aldığı ifade edildi. Haberde Sadaat'ın düzenlemelere direndiğini söylediği aktarılıyor.

Independent Türkçe'de yer alan bilgiye göre, eski bakanın istifa ettikten sonra Aralık 2020'de uçakla Leipzig'e geldiği öne sürüldü. Sadaat, parasını tükettikten sonra Lieferando için çalışmaya başladı. Eski bakanın Almanca kursuna gidebilmek için para biriktirmeye devam etmek istediği, daha fazla eğitim almayı planladığı ve Telekom'da çalışmak istediği belirtildi.
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