Samanyolu Haber /Gündem / Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi /08 Eylül 2021 16:42

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür dileyerek, 'hayatının en zor kararını aldığını' ancak silahların susması için buna mecbur olduğunu belirtti.

SHABER3.COM


Gani, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür diledi.
Ülkeyi terk etmenin 'hayatında aldığı en zor karar' olduğunu belirten Gani, "Ancak silahların susması, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşı kurtarmanın tek yolu buydu" dedi.
Gani ayrıca, bu kararı, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine aldığını ifade etti.
Gani'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Afgan halkına, Taliban'ın beklenmedik bir şekilde şehre girmesinin ardından 15 Ağustos'ta Kabil'den aniden ayrıldığım için bir açıklama borçluyum. 1990'ların İç Savaşı sırasında şehrin yaşadığı aynı korkunç savaşı ortamının tekrar yaşanmaması için ülkeyi terk etmemi tavsiye eden saray güvenliğinin ısrarı üzerine ayrıldım."
Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı... Sonraki Haber >>

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:35