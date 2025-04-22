Eski Ağır Ceza Başkanı’na 'adam kaldırma' soruşturması





“Ben devletim lan…”

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Onur Y. şikayet dilekçesinde, borsa işiyle ilgilendiğini, 3 ay kadar önce İsmail Ademoğlu’nun beraberindeki Cihan Günel ve Ömer isimli şahıslarla ofisine gelerek, borsaya yatırım yapmak istediklerini söylediğini, kendisinin de Şeker Yatırım hissesine yatırım yaptığını söylemesi üzerine Ademoğlu ve diğerlerinin de bu hisseyi aldıklarını kaydetti. Bir süre sonra siyasi sıkıntılar nedeniyle hissenin değer kaybettiğini belirten Onur Y, şunları anlattı: “15 Nisan tarihinde 22.30 sularında Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderen İsmail Ademoğlu, güzel bir fırsat olduğunu görüşmek istediklerini söylediler. Attıkları konuma gitmemi istediler. Mutlukent Mahallesindeki adrese arkadaşım Murat Güler ile gittim. Bizi karşılayanlar arkadaşım Murat ile beni farklı yerlere götürdüler. İsmail Ademoğlu bana "Şerefsiz, o… ç... sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Yargıtay Savcısıyım. Senin sülaleni ortadan kaldırırım lan, ben devletim lan y..." dedi ve beni elleri, ayakları ile vurmak suretiyle darp etti.









“Murat’ı ceset torbasına koyun”





10 milyon istediler

Tavsiyesi üzerine borsadan aldığı hissenin düşüşe geçmesi nedeniyle kayba uğrayan Ademoğlu’nun, beraberindeki 2 kişiyle birlikte Çayyolu’ndaki bir adreste kafasına silah dayadığını öne süren Onur Y, “Ademoğlu bana ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun, ben Yargıtay savcısıyım, senin sülaleni ortadan kaldırırım lan, ben devletim lan’ dedi. Benden 10 milyon lira istediler. Yanındaki şahıslar 1 hafta içinde parayı getirmezsem beni öldüreceklerini söyledi. Şikayetçiyim” dedi.O esnada orada bulunan ve polis olduklarını bildiğim Ömer ve Cihan Günel isimli şahıslar silahlarını çıkartıp “Başkanım sıkayım kafasına” dediler. Ömer isimli şahıs “sıkıp Adana'ya götürüp gömelim" dedi. İsmail Ademoğlu da "Sıkın o…çocuğuna” diyerek talimat verdi. Ömer ve Cihan silahın ağzına mermi verip kafama dayadılar. Beni öldürüp gömeceklerini söyleyip sinkaflı hakaret ettiler. Ben korkudan ne zararlar varsa ödemeyi kabul ettim. “İstersen ödeme, bütün aileni öldürürüz" diyerek tehdit ettiler. Daha sonra beni arkadaşım Murat Güler'in bulunduğu odaya götürdüler. Ben Murat Güler'in yüzünü göremedim. Yüzü duvara dönük ayakta bekliyordu. Ömer isimli şahıs benimle gideceğini, 20 dakikaya arayacağını "sıkın” dediğinde Murat’ı vuracaklarını söyledi. Murat’ın yanında bulunan üç şahıstan biri pompalı tüfeği Murat’ın kafasına dayadı.Onur Y., "Ben Ömer isimli şahısla kendi aracıma bindim. Cihan Günel ve adını bilmediğim bir şahıs araçlarıyla bizi takip etmeye başladı. Ömer’in yönlendirmesiyle evime gittik. Evimin kapısına çıktık. Sonra tekrar aşağıya inip araçlarımıza bindik. Bu sırada telefonla arayıp “Murat’ı bodrum kata indirin, ceset torbaları var onları da alın biz geliyoruz" dedi. Ofise geri gittik, beni orada darp ettiler. Ömer isimli şahıs bodrum kata indi. Bu esnada iki el silah sesi geldi. Ömer, “Murat’ı ceset torbasına koyun, sıra sende” dedi.Onur Y., şöyle devam etti:"Ben yalvarmaya başlayınca bir hafta müsaade verip 10 milyon lira istediler. Daha sona Murat Güler isimli arkadaşımı getirdiler. Bana bir hafta içinde parayı getirmezsem bizi öldüreceklerini, başkandan böyle talimat aldım dedi. Beni ölümle tehdit eden edip alıkoyan, darp eden, bütün adreslerimi, ikametgâhımın giriş şifresini öğrenen İsmail Ademoğlu, Cihan Günel ve Ömer isimli şahıslardan şikâyetçiyim”