Samanyolu Haber /Gündem / Eski AİHM Başkan Yardımcısı Karakaş'tan Erdoğan'a: Türkiye kararlara uymakla yükümlü /03 Şubat 2022 17:14

Eski AİHM Başkan Yardımcısı Karakaş'tan Erdoğan'a: Türkiye kararlara uymakla yükümlü

Eski AİHM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş, Osman Kavala dosyasında Türkiye için ihlal prosedürü başlatan Avrupa Konseyi'ne ve AİHM'e tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. "Yargı kararını tanıyıp tanımaması gibi bir şey söz konusu değildir" ifadelerini kullanan Karakaş, "Cumhurbaşkanı'nın ifadesi erken değerlendirme" dedi.

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Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala dosyasıyla ilgili Türkiye’ye karşı ihlal prosedürünü başlatmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız" ifadelerini değerlendiren eski AİHM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş, "Bağlayıcı değildir denilmesini ben bir hukukçu olarak hakikaten anlayamıyorum. Hukuken bağlayıcıdır. Buna başka diyecek bir şey yoktur. Yargı kararını tanıyıp tanımaması gibi bir şey söz konusu değildir" dedi.

Sözcü'den Yusuf Demir'e konuşan Karakaş, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygular. Bu sözleşme çerçevesinde bir karar verir. Bu da sizin için bağlayıcıdır. Bu kadar. Bunun artık tartışacak bir tarafı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu andaki ifadesi, yürüyen prosedür açısından erken değerlendirme?" diye konuştu.

'TÜRKİYE KARARLARA UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR'

Karakaş, özetle şunları söyledi:

"Türkiye Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olduğuna göre, onun almış olduğu kararlar da bağlayıcıdır, onlara uymakla yükümlüdür… Siyasi bir organ olduğu için ilerleyen prosedür içinde onlar ayrıca siyaseten değerlendirilir. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yargı organı. Dolayısıyla AİHM'in kararları bağlayıcıdır… Yani “Bağlayıcı değildir” denilmesini ben bir hukukçu olarak hakikaten anlayamıyorum...

Daha süreç bitmedi ki… Bunlar çok erken konuşmalar… Orda bir prosedür var. Büyük Daire toplanacak vs… En az 6 aylık bir prosedür var orda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu andaki ifadesi, yürüyen prosedür açısından erken değerlendirme…"

KAVALA KARARI VE ERDOĞAN'IN İFADELERİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oy çokluğuyla Osman Kavala dosyasının AİHM'e havale edilmesine karar vermiş, böyleceTürkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılmış olmuştu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor" demişti.
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