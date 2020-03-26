Eski AİHM hâkiminden kritik uyarı

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi ile hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlandığı İnfaz Kanunu'nda değişiklik öngören teklif sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.





"Katiller, tecavüzcüler, uyuşturucu tacirleri affedilecek, gazeteciler, öğretmenler ve on binlerce masum insan Koronavirüs tehdidi altında hapiste kalacak." mesajları veriliyor. hukukçular tarafından eleştiriliyor. İnfaz





indirimi düzenlemesini hukukçular da eleştiriyor.





Düzenleme mevcut hâliyle kabul edilirse katiller, tecavüzcüler, uyuşturucu tacirleri serbest bırakılırken; gazetecilerden hâkimlere, savcılardan işadamlarına öğretmenlerden ev hanımlarına kadar on binlerce masum insan hapiste kalacak.





TUTUKLAMAYA YA DA CEZAYA HÜKMEDEN MAHKEMELER BAĞIMSIZ DEĞİL





Bir dönem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye adına hâkim olarak görev yapan Rıza

Türmen kanun teklifinin adaletsizliği daha da derinleştireceğini vurguladı.





Türmen T24'te bugün yayımlanan "Koronavirüs günlerinde yasa yapmak" başlıklı makalede "Sorunun hukuksal boyutu yanında daha geniş bir başka boyutu var." tespitinde bulundu.





AKP-MHP ittifakının "terör suçları hariç" diyerek düzenlemenin dışında tutulan kişilerin tamamen siyasi sebeplerle hapse atıldığına işaret eden Türmen şöyle devam etti: "Siyasal hükümlü ve tutuklular diye nitelendirdiğimiz kişiler bir hukuk devletinde olmaması gereken, yasalardaki belirsizlik ve öngörülememezlikle sakat maddeler sebebiyle bağımsızlıkları son derece kuşkulu yargıçlar tarafından tutuklanmış ya da mahkûm edilmiş kişiler."





TERÖR SUÇLUSU DEĞİL, SİYASİ SUÇLU





Türmen cezaevlerinin gazeteciler (Ahmet Altan, Mümtazer Türköne), sanatçılar, akademisyenler, siyasi parti başkanları (Selahattin Demirtaş), siyasetçiler ve sivil toplum önderleriyle (Osman Kavala) dolu olduğunu kaydetti.





"Ortada herkesin gördüğü ve bildiği büyük bir hukuksuzluk, büyük bir adaletsizlik, büyük bir haksızlık var. Hazırlanan yasa, işte bu haksızlıkları gidermek, toplumsal barışı sağlamak için bir fırsat olabilirdi." ifadelerini kullanan Türmen, "Koronavirüs'ün her türlü siyasal düşünceyi aşan tehdidi karşısında oluşan ulusal dayanışma böyle hataları onarmak, toplumsal barışı sağlamak için güzel bir ortam sunmuştu." dedi.



ÖLÜMCÜL KORONAVİRÜS CEZAEVLERİNDE ÇOK HIZLI YAYILABİLİR!

Türkiye’de cezaevlerinin doluluk oranının yüzde 121'e çıktığını aktaran Türmen, "208 bin hükümlü, 55 bin tutuklu var. Böylesine kalabalık cezaevlerine, Koronavirüs bulaşırsa salgının çok hızla yayılması güçlü bir ihtimal."

Emekli hâkim Rıza Türmen, 1998-2008 yılları arasında AİHM'de hâkim olarak görev yapmıştı.

Türmen, "Amaç Koronavirüs'e karşı önlem almaksa, cezaevlerinin boşaltılması en doğru önlem olur. Bu yapılamazsa, Koronavirüs'e karşı en dayanıksız olanların, 60 yaşının üstündeki mahkûmların, çocukların, kadınların tahliyesi yerinde olurdu. Oysa iktidar, ceza adaleti, insan hakları, hukuk devleti bakımından sorunlar barındıran bir infaz düzenlemesini yeğledi." tespitinde bulundu.



Türmen şunları ifade etti: "Ama ne yazık ki siyasal iktidar bu ortamın ortaya çıkardığı fırsatı kullanmak istemedi. Dost-düşman ayrımına dayanan kısır siyaset anlayışının ötesine geçemedi. Koronavirüs bile bunu sağlayamadı."





"BÖYLE ÇIKARSA ANAYASA MAHKEMESİ'NDE DAVA AÇIN"





Türmen, İnfaz Kanunu ayrımcılık konusundaki sorunlar düzeltilmeden yürürlüğe girerse, Anayasanın 10'uncu maddesindeki "eşitlik" ilkesine aykırı olduğu öne sürülürek Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabileceğini dile getirdi.







Türmen önce Anayasa Mahkemesi’nden sonuç alınamaması hâlinde ise AİHM’e bireysel müracaatta bulunubileceğini kaydetti.