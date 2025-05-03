Eski Akit yazarı Dilipak'tan Erdoğan'a telef itirazı





'TELEF OLACAKSINIZ' ÇIKIŞINA İTİRAZ





'KİMİ İTLAF EDİYORSUNUZ'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel’i hedef aldı.Erdoğan, CHP lideri Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koştuğunu söyleyerek “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek” ifadelerini kullandı.Eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Erdoğan’ın CHP’yi hedef alan “telef olacaksınız” sözlerini yorumladı.Dilipak, “Hayır hayır! Bu telef işi yanlış oldu” diyerek Erdoğan’ı eleştirdi.Abdurrahman Dilipak’ın yorumu şöyle:“Hayır hayır! Bu telef işi yanlış oldu. Kimi itlaf ediyorsunuz. Sokak köpeklerini bile itlaf edilmesi tartışılan bir ülkede olacak şey değil. Dil yaresi bazan onulmaz yaralar açar.”