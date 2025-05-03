Samanyolu Haber /Gündem / Eski Akit yazarı Dilipak'tan Erdoğan'a telef itirazı /03 Mayıs 2025 02:15

Eski Akit yazarı Dilipak'tan Erdoğan'a telef itirazı

Eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “telef olacaksınız” sözlerini eleştirdi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel’i hedef aldı.

'TELEF OLACAKSINIZ' ÇIKIŞINA İTİRAZ

Erdoğan, CHP lideri Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koştuğunu söyleyerek “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek” ifadelerini kullandı.

Eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Erdoğan’ın CHP’yi hedef alan “telef olacaksınız” sözlerini yorumladı.

Dilipak, “Hayır hayır! Bu telef işi yanlış oldu” diyerek Erdoğan’ı eleştirdi.

'KİMİ İTLAF EDİYORSUNUZ'

Abdurrahman Dilipak’ın yorumu şöyle:

“Hayır hayır! Bu telef işi yanlış oldu. Kimi itlaf ediyorsunuz. Sokak köpeklerini bile itlaf edilmesi tartışılan bir ülkede olacak şey değil. Dil yaresi bazan onulmaz yaralar açar.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Akit yazarı Dilipak'tan Erdoğan'a telef itirazı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:02:51