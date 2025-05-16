Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP’li başkan 54 kilo uyuşturucu ile yakalandı /16 Mayıs 2025 23:59

Eski AKP’li başkan 54 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Diyarbakır’da AKP’li eski Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can, 54 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı. Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde yapılan bir kontrol sırasında durdurulan bir araçta 54 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Amida Haber’de yer alan habere göre, araçta bulunan kişinin AKP’li eski Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can olduğu ortaya çıktı. Servet Can, gözaltına alındıktan sonra ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP’li Servet Can, 2018-2021 yılları arasında AKP’nin Kayapınar İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü. Servet Can, o dönem kayyım yönetimi altındaki bir belediyede bazı yakınlarını işe aldırdığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.
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