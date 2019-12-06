Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP’li vekilden açıklama /06 Aralık 2019 19:40

Eski AKP’li vekilden açıklama

Türkiye’de erken seçim tartışmalarına Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisine katılacağını açıklayan eski AKP Konya Milletvekili Ömer Ünal da katıldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden Ömer Ünal, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2020 yılının kasım ayı için erken seçim kararı alacağını iddia etti.

Türkiye’de toplumsal ve ekonomik sorunların her geçen gün arttığını ifade eden Ünal, “AKP ve MHP kanadı bu sorunların üstesinden gelemiyor. Bu yüzden köşeye sıkışan ‘cumhur ittifakı’ ortak bir kararla erken seçime gitmek isteyecek.” dedi.

"AKP'NİN OY KAYBI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Ünal, Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 40’a düştüğünü kaydetti.

İnceledikleri birçok anket sonucunda AKP’nin oylarının yüzde 30 civarında olduğunu ifade eden Ünal, “MHP’nin oyları da yüzde 10 seviyelerinde. Cumhur İttifakı yüzde 40 oyu zor buluyor. Bu oy kaybı her geçen gün artıyor.” ifadelerini kullandı.
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