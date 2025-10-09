Eski AKP’li vekilin Erdoğan’la ilgili bu sözleri başını yaktı

Kocabıyık’a, sosyal medya hesabından yaptığı altı paylaşım ile Cumhuriyet gazetesinde pazartesi günü yayımlanan röportajındaki ifadeler suçlama olarak yöneltildi.





"KAÇMA ŞÜPHESİ VAR!"

Geçen yıl AKP'den ihraç edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.Cumhuriyet’in haberine göre, “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltilen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın tutuklamaya sevk yazısında, suçlamaya dayanak olarak bazı sosyal medya paylaşımları da yer aldı.Eski milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri nedeniyle de suçlandığı belirtildi.Kocabıyık’ın sosyal medya hesabında paylaştığı “Bir iktidar sahibi düşünün, rakibinden korktuğu için onu hapse attırarak kurtulmak istiyor” ve “Tayyip Erdoğan, geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok” ifadeleri de suç kapsamında değerlendirildi.Tutuklamaya sevk yazısında, Hüseyin Kocabıyık’ın paylaşımlarının “cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu” ifade edildi.Yazıda, “Cumhurbaşkanına yönelik alenen hakaret suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, eylemlerin birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle suçun zincirleme şekilde işlendiğinin değerlendirildiği” belirtildi.Tutuklama gerekçesinde ise Kocabıyık’ın “kaçma şüphesinin bulunduğu”na yer verildi.Eski milletvekilinin kısa süre içinde İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne nakledilmesi bekleniyor.