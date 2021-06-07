Eski AKP’li vekilin kardeşi yolsuzluk operasyonunda tutuklandı

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) Suriye’den Türkiye’ye arpa, buğday alındığı ancak mahsüllerin TMO’nun depolarına girmediği ve 70 milyonun üstünde bir yolsuzluk olduğu iddia edildi. Dava kapsamında eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı tutuklandı.







Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 10’u aşkın kişi 7 Nisan’da gözaltına alındı.





Dört gün süren gözaltının ardından Bağlı’nın da aralarında bulunduğu dört kişi Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklandı.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Bağlı ve 10’u aşkın kişi hakkında aynı suçlamaları işledikleri iddiasıyla dava açıldı. Delil olarak ihbarlar ve telefon konuşmalarının gösterildiği iddianamede Bağlı, yedi ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı. Beş ihalenin Ortadoğu Nakliyat isimli firma tarafından alındığının belirtildiği iddianamede kamunun zarara uğratıldığı bilgisi yer aldı.







Ayrıca TMO Şanlıurfa Şubesi’nde gerçekleşen bu yolsuzluğa birçok milletvekili ve bürokratın isminin karıştığı da iddia edildi. Telefon ile ulaştığımız TMO Şanlıurfa Şube Müdürü Deniz Özoğul ise yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşma yetkisinin olmadığını söyledi.