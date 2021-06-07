Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP’li vekilin kardeşi yolsuzluk operasyonunda tutuklandı /07 Haziran 2021 11:14

Eski AKP’li vekilin kardeşi yolsuzluk operasyonunda tutuklandı

Suriye’den alınan arpa ve buğdayın Şanlıurfa TMO depolarına girmediği ve 70 milyonluk yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada AKP'li eski vekil Mazhar Bağlı'nın kardeşi ile 3 kişi tutuklandı.

SHABER3.COM

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) Suriye’den Türkiye’ye arpa, buğday alındığı ancak mahsüllerin TMO’nun depolarına girmediği ve 70 milyonun üstünde bir yolsuzluk olduğu iddia edildi. Dava kapsamında eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı tutuklandı.

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 10’u aşkın kişi 7 Nisan’da gözaltına alındı.

Dört gün süren gözaltının ardından Bağlı’nın da aralarında bulunduğu dört kişi Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Bağlı ve 10’u aşkın kişi hakkında aynı suçlamaları işledikleri iddiasıyla dava açıldı. Delil olarak ihbarlar ve telefon konuşmalarının gösterildiği iddianamede Bağlı, yedi ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı. Beş ihalenin Ortadoğu Nakliyat isimli firma tarafından alındığının belirtildiği iddianamede kamunun zarara uğratıldığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca TMO Şanlıurfa Şubesi’nde gerçekleşen bu yolsuzluğa birçok milletvekili ve bürokratın isminin karıştığı da iddia edildi. Telefon ile ulaştığımız TMO Şanlıurfa Şube Müdürü Deniz Özoğul ise yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşma yetkisinin olmadığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:59