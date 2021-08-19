Eski AKP milletvekili Bakır'dan tuhaf açıklama

İHRAÇ EDİLMİŞTİ





AKP'den ihraç edilen Bakır, London School of Economics ve University College London'da hukuk bölümünü bitirdiğini ifade etti."Çok mutluyum" diyen Bakır'a ise bir kullanıcı, "O zaman gel Türkiye de hukuku tesis et. En azından verdiğiniz zararı onarın." sözlerine verdiği yanıt ise dikkat çekti. Bakır, "Ben akpli değilim. Hiç olmadım." diye yanıt verdi.Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesi üzerine açıklamalarda bulunmuştu.Bakır, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" demişti.Bunun üzerine AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verildiğini belirtmişti.