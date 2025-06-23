Eski AKP milletvekili ölü bulundu

Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu. Kendisine ulaşılamayınca evine girilip cansız bedeni bulunan Bilen’in ailesinin yurt dışında olduğu ve kendisinin evde yalnız olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Bilen’in ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.



İSMAİL BİLEN KİMDİR?



İsmail Bilen, 25 Ekim 1961’DE Muş’un Bulanık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bilen, kariyeri boyunca serbest avukatlık, SİMPAŞ A.Ş. Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Gönüllüleri Derneği Kuruculuğu ve Üyeliği ile 22., 23., 26. ve 27. Dönem Manisa Milletvekilliği yaptı.