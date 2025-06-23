Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP milletvekili ölü bulundu /23 Haziran 2025 16:29

Eski AKP milletvekili ölü bulundu

Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu. Kendisine ulaşılamayınca evine girilip cansız bedeni bulunan Bilen’in ailesinin yurt dışında olduğu ve kendisinin evde yalnız olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Bilen’in ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

İSMAİL BİLEN KİMDİR?

İsmail Bilen, 25 Ekim 1961’DE Muş’un Bulanık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bilen, kariyeri boyunca serbest avukatlık, SİMPAŞ A.Ş. Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Gönüllüleri Derneği Kuruculuğu ve Üyeliği ile 22., 23., 26. ve 27. Dönem Manisa Milletvekilliği yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski AKP milletvekili ölü bulundu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:50:20