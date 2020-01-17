Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP milletvekilinden AKP'ye 'CHP'nin tek parti dönemi gibi' eleştirisi /17 Ocak 2020 10:34

Eski AKP milletvekilinden AKP'ye 'CHP'nin tek parti dönemi gibi' eleştirisi

Dış siyasette Libya'daki iç savaş, Türkiye'nin asker göndermesi ve Berlin'deki Libya zirvesi konuşulurken, iç siyasetin gündemi de yeni kurulan siyasi partiler.

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Bir yanda Ali Babacan'ın hareketi, öte yanda ise Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi.

Kimi yorumculara göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan isteseydi, ne Babacan ne de Davutoğlu siyasi parti kurardı.
AKP'nin eski milletvekillerinden Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin son beş yılda reformist kimliğini kaybettiğini hatırlattı ve CHP’nin tek parti dönemlerini çağrıştıran bir üslupla siyaset yapar hale geldiğini belirtti.

Ocaktan, "Artık şunu biliyoruz, 2020 Türkiye’sinde AK Parti de içinde bulunduğu halden çok mutlu değil. Aslında parti teşkilatlarının en alt birimlerinden en tepeye kadar herkes, AK Parti’de bir sonbahar döneminin yaşandığını görüyor ve bu yüzden de çok mutsuz. Mutsuzlar çünkü AK Parti’ye gönül veren insanlar görüyor ki, bu parti gerek ifade özgürlüğü, gerek basın özgürlüğü, gerekse hukukun üstünlüğü gibi demokratik değerler konusunda artık aynı hassasiyetlere sahip değil. Daha da önemlisi, AK Parti’nin yolsuzluk ve usulsüzlük gibi negatif algılarla birlikte anılıyor olmasıdır" yorumunu yaptı.

Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün AKP'de olmamasına da değinen Ocaktan, "Bundan beş yıl önce kimse, AK Parti’nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri bulunan, Tayyip Erdoğan’la birlikte yürüyen bu isimlerin yeni partiler kurma girişimi içinde olacağını hayal bile edemezdi. Ama yollar ayrıldı ve bilindiği gibi geçtiğimiz ay Ahmet Davutoğlu partisini (Gelecek Partisi) kurdu. Ali Babacan ve arkadaşları da yeni parti için son hazırlıkları yapıyorlar" diye yazdı ve ekledi:

"Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yeni partilerin kurulmasını engelleyebilir miydi? Engelleme derken, elbette zecri bir tedbirden söz etmiyorum. Galiba bu cümleyi şöyle kurmak gerekiyor; eğer Tayyip Erdoğan isteseydi yeni partilerin kurulmasına ihtiyaç olmazdı, yani ne Ali Babacan, ne de Ahmet Davutoğlu parti kurmazlardı."
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