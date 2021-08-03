Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP milletvekili Metiner'den 'çay fırlatma' tepkisi /03 Ağustos 2021 15:58

Eski AKP milletvekili Metiner'den 'çay fırlatma' tepkisi

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, orman yangınlarının yaşandığı felaket bölgesinde otobüsten çay fırlatması nedeniyle sert bir dille eleştirilen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Reis’e otobüsün üstünden çay paketleri attırmak da neyin nesidir, hangi akla hizmettir?” sözleriyle savundu.

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AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında, henüz kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla ilgili muhalefetin açıklamalarını ve Erdoğan’ın Marmaris ziyaretinde otobüsün üzerinden vatandaşlara çay fırlatmasını eleştirdi.

Muhalefetin 15 Temmuz darbe girişimi için ‘kontrollü darbe’ dediğini söyleyen Metiner, yazısında “Şimdi de belli bir merkezden organizeli ve intikam amaçlı yapıldığı besbelli olan yangınlar için ‘kontrollü yangın’ demeye başladılar.” dedi.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

“İçimizden birileri de o güruhun daha da negatif propaganda üretebilmeleri için ne lazımsa yapıyorlar. Allah aşkına her birimizin yüreğinin cayır cayır yandığı bu günlerde seçim meydanlarındaymışız gibi Reis’e otobüsün üstünden çay paketleri attırmak da neyin nesidir, hangi akla hizmettir? Artık seçim zamanlarında bile yapılmaması gereken bu tür bir olayın yangın günlerinde yapılabiliyor olması hepimizi derinden yaralamıştır, biline! Dilerim ki bu ve buna benzer yanlışlıklar, Reis’i gereksiz yere polemik konusu yapan bu tür davranışlar artık bir son bulur.

Yeri gelmişken belirtmezsem olmaz: Millet yangın günlerinde kendi vekillerini, özellikle de iktidar vekillerini yanı başında görmek ister. Keşke vekil arkadaşlardan biri Marmaris’te Cumhurbaşkanı’nı karşılamak yerine Bodrum’daki yangın mahallinde bulunmuş olsaydı diyorum.’’
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