Eski AKP'li Bakan Çelik iktidarı bir daha uyardı: 'Vahim bir hata yapıyorsunuz'

Eski AKP’li bakanlar, akademisyenlerden oluşan 19 kişilik ekip iktidara “adalet” çağrısında bulundukları bir bildiri yayımladı. Türkiye’de hukuk devletinin askıya alındığı belirtilen bildiride, “Güncel adaletsizliklerin çözümü için AYM ve AİHM kararlarının objektif bağlayıcılığı esastır. ‘Gizli tanık’, ‘iltisak’ ve benzeri istismara açık uygulamalarla adil yargılama ilkesinin zedelenmesine son verilmelidir” denildi.





Bildiride imzası bulunan AKP’nin kurucu isimlerinden Prof. Dr. Hüseyin Çelik SÖZCÜ ekranlarında yayımlanan Para Politika programına konuk oldu.





Hüseyin Çelik, Ekrem İmamoğlu için iktidarı “Vahim bir hata yapıyorsunuz” diye uyardı. “Aday olmasa tabii ki bunlar yaşanmayacaktı. Geçmişte başörtüsü yasağının zülüm olduğunu söyledik. Bugün yapılanlar da doğru değil” diye konuştu. Çelik şunları söyledi:





- Bizim yaşamak istediğimiz cumhuriyet laik çok sesli ve çoğulcu hukuk devleti olan bir cumhuriyettir.





- AKP’nin programını yazan 10 kişiden biriyim AKP’nin programı ne kadar iyi yazılmış olmasından ziyade ne kadar hayata geçirildiği önemlidir. Konfüçyüsün bir sözü var “hükümdar adil olursa kanuna gerek yoktur. Hükümdar adil değilse kanuna gerek yoktur...





- Adalet sistemimize güven yüzde 20’lere düştü. Vatandaş adalete inanmıyor.