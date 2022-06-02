Eski AKP'li bakandan Erdoğan'a 'sürtük' eleştirisi

2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yapan, şu an DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında Gezi protestolarını hedef alan sözlerini eleştirdi.



Kavaf, "Talihsiz bir ifade… Şu anda hak, hukuk ve özgürlükler noktasına atılan adımların hepsinden geriye gidildiğini görüyoruz, yaşıyoruz" dedi.



T24'te yer alan haberde Kavaf şunları söyledi:



"İnsanların bireysel tercihleri, yaşama biçimleri, inançları farklı olabilir. İnsanları tahkir etmek, küçümsemek, böyle hitap etmek doğru bir şey değil. Aynı ülkede yaşıyoruz. Birbirimizi daha anlamaya, ortak noktalarımızı çoğaltmaya ihtiyacımız var. Ötekileştirmeye, ayrıştırmaya değil.



Talihsiz bir ifade… Ben 2011 yılında AK Parti’den ayrıldım. Kadın Kolları 2011’e kadar bu partinin lokomotifi olmuş bir birim. Disiplini, yaptıklarıyla ses getirmiş, kurumsallaşmış, başarıları tescillenmişti. AB müzakere sürecinde kadın hak ve özgürlükleri, kadın istihdamı, kadının hayatın her alanında daha görünür olması konusunda yasal adımlar atılmıştı. STK’larla ciddi birliktelikler yapılmıştı. Şu anda hak, hukuk ve özgürlükler noktasında atılan adımların hepsinden geriye gidildiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Biz demokrasiye inanıyoruz, güçlü demokrasinin yeniden inşa edilmesine çalışıyoruz. Yapmak çok zor değil, istemek yeterli."