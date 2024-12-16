Eski AKP'li bakandan net çıkış: '28 Şubat'ın hukuk anlayışı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü'nün Salih Müslim ile yaptığı ve 'terör örgütünü övücü' söylemleri içerdiği iddia edilen röportajla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.





ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mengü, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.





HÜSEYİN ÇELİK'TEN TEPKİ

AKP'nin kurucularından Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Mengü hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterdi.





"Bu tam da 28 Şubat’ın hukuk anlayışıdır" diyen Çelik'in açıklamaları şöyle:





ORAL ÇALIŞLAR HATIRLATMASI

"Türkiye, her gün yeni bir hukuk skandalına sahne oluyor ne yazık ki... Gazeteci Nevşin Mengü, Salih Müslim’le ropörtaj yaptı diye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendisiyle ilgili soruşturma başlattı Bu tam da 28 Şubat’ın hukuk anlayışıdır. 90’lı yıllarda Abdullah Öcalan’la ropörtaj yaptı diye Gazeteci Yazar Oral Çalışlar için soruşturma başlatılmıştı.





1999’da TBMM’de DYP Grubu adına yaptığım bir konuşmada dönemin hükümetine şunu sormuştum: 'Abdullah Öcalan’la ropörtaj yaptı diye Oral Çalışlar için Terörle Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Yarın bir kadın gazetecimiz, bir hayat kadını ile ropörtaj yaparsa ona da hayat kadını muamelesi yapacak mısınız?' (59 uncu Birleşim 27/08/1999 Cuma)"





"GOLANİ RÖPORTAJINA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?"

"Unutmayalım ki, PYD sadece Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülüyor. HTŞ ise Türkiye dahil tüm dünya tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Bu çerçevede, başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Golani ile röportaj yapan gazetecilerle ilgili olarak da soruşturma başlatılacak mı? Şayet başlatılırsa bu da akla ziyan bir şey olur."





"AKIL YA HU..."

"Gazeteci, teröristle görüşme yaptığı zaman terörist, mafya babası ile görüşme yapınca mafya babası, uyuşturucu baronu ile görüşme yaptığında da baron olmaz. Aksine biz buna gazetecilik başarısı diyoruz. Bu olup bitenlerden dolayı bazıları memnun olabilir ama bizim 'Hukuk Devleti', 'Hür Basın' imajımız yerle bir oluyor. Akıl ya hu..."