Samanyolu Haber /Politika / Eski AKP'li başkan DEVA Partisi'nde... /09 Temmuz 2020 22:54

Eski AKP'li başkan DEVA Partisi'nde...

AKP'nin Edirne'deki eski başkanlarından Kerem Arda, DEVA Partisi'ne katıldı. Arda'nın, Genel Başkan Ali Babacan tarafından Edirne İl Kurucu Başkanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

SHABER3.COM

DEVA Partisi, Edirne'de İl Kurucu Başkanı ve yönetimini açıkladı. AKP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'nda 2013-2017 yılları arasında başkanlık görevi yapan Kerem Arda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından Edirne İl Kurucu Başkanı olarak görevlendirildi.

Kerem Arda'nın Edirne İl Teşkilatlanmasında ise Recai Kocatürk, Egemen Aydın, Enes Bulut, Gürkan Kılıçcıgil ve Emrah Tosunoğlu'na yer verildiği açıklandı.

2017 yılında AKP'den ayrıldı

Arda, DEVA Partisi Edirne İl Kurucu Başkanlığı'na görevlendirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, AKP'deki Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevinden 2017 yılının Ekim ayında kendi isteği ile ayrıldığını hatırlatırken; dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen törenle görevlendirme belgesini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan aldığını söyledi.

Kerem Arda

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski AKP'li başkan DEVA Partisi'nde... Sonraki Haber >>

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:58:53