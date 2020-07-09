Eski AKP'li başkan DEVA Partisi'nde...

DEVA Partisi, Edirne'de İl Kurucu Başkanı ve yönetimini açıkladı. AKP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'nda 2013-2017 yılları arasında başkanlık görevi yapan Kerem Arda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından Edirne İl Kurucu Başkanı olarak görevlendirildi.





Kerem Arda'nın Edirne İl Teşkilatlanmasında ise Recai Kocatürk, Egemen Aydın, Enes Bulut, Gürkan Kılıçcıgil ve Emrah Tosunoğlu'na yer verildiği açıklandı.





2017 yılında AKP'den ayrıldı





Arda, DEVA Partisi Edirne İl Kurucu Başkanlığı'na görevlendirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, AKP'deki Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevinden 2017 yılının Ekim ayında kendi isteği ile ayrıldığını hatırlatırken; dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen törenle görevlendirme belgesini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan aldığını söyledi.







