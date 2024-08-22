Eski AKP'li başkan evinde ölü bulundu

Halk TV'de yer alan habere göre; olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Akyüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.





Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Henüz ölüm sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Akyüz’ün cenazesinin bugün Trabzon Uzungöl Merkez Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.





"Dava ve yol arkadaşımız, önceki dönem Bursa İl Gençlik Kolları Başkanımız Süleyman Akyüz’ün vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Kıymetli arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Birlikte geçirilen güzel anılar bize hep eşlik edecek. Kabrin nur, mekanın cennet olsun…"





Trabzon Ortahisar İlçesi Konaklar Mahallesi'nde bulunan bir apartta, önceki dönem AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Süleyman Akyüz ölü bulundu. 40 yaşındaki Akyüz’ün cansız bedeni, apart görevlileri tarafından fark edildi.AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Önceki Dönem İl Gençlik Kolları Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız Süleyman Akyüz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kıymetli Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” denildi.AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise şu ifadeleri kullandı:CHP'den Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Beledisi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları da dün evinde başından vurulmuş olarak bulunmuştu. Memişoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.