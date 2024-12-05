Eski AKP'li Belediye Başkanı'na hapis cezası

Kahramanmaraş depreminde 26 kişinin ölümüne yol açan yıkımda, AKP'li eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'a 16 yıl hapis cezası verildi.



İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.



Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan Kavak, suçlamaları kabul etmedi.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Kavak'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar D.T. ile S.S. için aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.



Kavak'ın depremde 36 kişinin öldüğü binaya ilişkin yargılaması da sürüyor.