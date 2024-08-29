Eski AKP'li 'ilginç şeyler oluyor' diyerek duyurdu: 'Erdoğan, Nebati ile 2 saat görüştü'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmeye yeltendiği iddialarının tartışıldığı şu günlerde Değirmenci’nin iddiaları gündem oldu.
İKİ SAAT SÜREN GÖRÜŞME
Değirmenci’nin paylaşımı şu şekilde:
“Ak Parti cephesinde ilginç şeyler oluyor.
Dün sabah CB Erdoğan, Eski Bakan Nurettin Nebati ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yapmış.
Mehmet Şimşek ne İsa'ya ne Musa'ya kimseye yaranamıyor.
Bir yandan geniş toplum kesimleri diğer yanda kendi partisinde istenmeyen adam.”
Diğer yandan Gerçek Gündem'in iddiasına göre ise Nebati geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Nebati’nin bu görüşmede şu an önemli bir konumda olan “kadim dostunun” İstanbul İl Başkanı olması için ricacı olduğu öğrenildi. Çok kısa süren görüşmede Nebati, istediğini elde edemezken Türkiye ekonomisi ise konuşulmadı.