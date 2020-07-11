Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığı döneminde Maliye Bakanlığı, Tayyip Erdoğan döneminde de Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan ve AKP’den istifa eden ilk siyasetçi olan CHP’nin Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ” Anketlerde AKP’nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Ben yüzde 30’un bile AKP için hayal olduğunu düşünüyorum. İktidarı gidici görüyorum” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Şener’in açıklamaları şöyle:

“Bu tablo, siyasetin rengini de değiştirmiş gözüküyor. Hükümete yönelik eleştirileri sadece muhalefet partilerine destek verenler değil, daha fazla AKP’ye oy verenler yapıyor. Vatandaş feryat ediyor. ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyor. AKP’ye geçmişte büyük destek veren Konya’da da bu böyle gözüküyor. Bu gidiş Sayın Erdoğan’a hayal etmeyeceği bir oy kaybıyla yansıyacak. Anketlerde AKP’nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Ben yüzde 30’un bile AKP için hayal olduğunu düşünüyorum. İktidarı gidici görüyorum.”

DÜNYANIN EN YÜKSEK ENFLASYONU OLAN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ





“Rakamlarla oynayarak küçültmeye çalışsalar da açıkladıkları yıllık bazda yüzde 13 civarındaki enflasyon ile dünyanın en yüksek 10 enflasyonu olan ülkesinden birisiyiz. Banka rezervleri ekside. 3 trilyon 258 milyar lira kredi dağıtmış. Ama topladığı mevduat 3 trilyon 60 milyar lira.





Yani mevduattan 198 bin lira daha fazla kredi dağıtmış. Vatandaş TL'ye güvenmiyor, o yüzden toplam mevduatın yüzde 52.2'si dövizde. Ama bu çark dönerken de, bu işten zenginleşenler, karlı çıkan ve hükümetle dirsek temasında olan bir avuç insan var.”





İÇ VE DIŞ BORÇ ZİRVE YAPTI





“Vatandaşın kredi kartı borcu 700 milyar lirayı geçti. Ocak-Mayıs döneminde ödediği faiz 32 milyar lira. Batık krediler ise 150 milyar lira. Bankacılık sektörü de hükümetin genel politikaları çerçevesinde görüntü veriyor. Reel sektörün döviz açığı 170 milyar lira. Hükümetin dış borçları veya dövize dayalı borçları zirve yapmış durumda. Uluslararası piyasalarda ülke borçlanma kredi notumuz 480'ler civarında.





Halbuki hiçbir batı ülkesinin kredi notu 50'nin üzerinde değil. Dolayısıyla, uluslararası piyasalara tefeci faiziyle borçlanıyoruz. Bunun sıkıntısını 83 milyon insan çekiyor. Türk çiftçisi 110 milyar liranın üzerinde borçludur. Kazanç azalıyor, borçları ödemekte büyük zorluklar çekiyor. Elinden tarlası, traktörü alınıyor.”







Siyasetin içinde olan birisi olarak bazı olayları okuyabildiğini kaydeden CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, sözlerini şöyle bitirdi: “Bu tablo, siyasetin rengini de değiştirmiş gözüküyor. Hükümete yönelik eleştirileri sadece muhalefet partilerine destek verenler değil, daha fazla AKP'ye oy verenler yapıyor. Vatandaş feryat ediyor. ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim' diyor. AKP'ye geçmişte büyük destek veren Konya'da da bu böyle gözüküyor. Bu gidiş Sayın Erdoğan'a hayal etmeyeceği bir oy kaybıyla yansıyacak. Anketlerde AKP'nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Ben yüzde 30'un bile AKP için hayal olduğunu düşünüyorum. İktidarı gidici görüyorum.”





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK





CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, “İşsizlik bugün Türkiye'nin en büyük sorunudur” dedi ve ekledi: “Resmi işsizlik yüzde 13'ün üzerindedir. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda çalışma çağındaki nüfus sürekli artıyor ama çalışanların sayısı azalıyor.





Bu şunu gösteriyor. Bu iktidar işsizlikten daha korkunç bir durum ortaya çıkardı. Bir umutsuzlar kesimi üretti. Her şeyden umudunu kesmiş, iş arama şevki bile kalmamış milyonlarca genç ortaya çıktı. Umutsuzlarla birlikte düşündüğümüzde geniş tanımlı işsiz miktarı 9.5 milyon kişidir.





Cumhuriyet tarihi boyunca işsizlik rakamının en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz. Burada en önemli nokta genç işsizliğidir. İşsizlikten en fazla muzdarip kesim gençlerdir. Genç işsizlik yüzde 25. Bunlar arasında da işsizliğin en büyük sıkıntısını çekenler ise üniversite mezunlarıdır. Yani iktidar gençlerimizin gençliğini ve bu ülkenin geleceğini çalmıştır.”



