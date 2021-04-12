Eski AKP'li meclis üyesi Erdoğan'a isyan etti

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi eski AKP'li eski Meclis Üyesi, bir sokak röportajı sırasında kendisine sorulan "Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirdiniz?" sorusuna yanıt verirken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında herkese oy verebileceğini belirterek "Oğlum bana 'İstikbalimi çaldınız, sebep sensin onlara yardımcı oldun' diyor" dedi.





Kanal Dünya isimli Youtube kanalında yapılan bir sokak röportajında konuşan ve bir oğlunun inşaat mühendisi bir oğlunun da elektrik elektronik mühendisi olduğunu söyleyen AKP'li eski Meclis Üyesi, "Şahsın ailesi olmaz, şahsın belediyesi, muhtarlığı devleti olmaz. Bu cehalettir. Bunun sonu felakettir" dedi.



