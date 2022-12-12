Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Ali Yurtseverin kişisel YouTube kanalına konuşan Haluk Özdalga, Ezberleri bozan bir giriş yaparak 'Evet Bugün Türkiye'nin bir beka sorunu vardır. Bu AKP veya MHP'nin bahsettiği türden bir beka sorunu değildir maalesef. Türkiye'de ekonomi ve adalet aynı anda çöktü. Bu ikisin aynı anda çökmesi Türkiye'yi çok ağır risklerle karşı karşıya getdi' dedi.
(AŞAĞIDAKİ DAKİKALARA TIKLAYARAK RÖPORTAJIN O BÜLÜMÜNÜ KOLAYCA İZLEYEBİLİRSİNİZ)
Özdalga'nın yayında vurguladığı başlıklar şöyle:
6:00 Türkiye adalet endeksinde 139 ülke içinde 117 sırada
10.25 Ekonomi adalet dışpolitika birlikte çöktü. AKP ideolojik siyaset yüzünden çöküyor
11.30 Avrupa ile ilişkilerde en kötü dönemi yaşıyoruz
12.10 Ortadoğu il ilişkilerde en kötü dönemi yaşıyoruz
12.25 AKP ihvanın kuyruğuna takıldı
19:00 Mısırla iyileşmek için Mısır ağır şartlar koşuyor
19.19 Suriye ilişkilerini düzeltme için Esed şartlar ileri sürüyor
34.20 Erdoğan milletin gücüne direnemez, kaybederse gidecek
10.25 Ekonomi adalet dışpolitika birlikte çöktü. AKP ideolojik siyaset yüzünden çöküyor
11.30 Avrupa ile ilişkilerde en kötü dönemi yaşıyoruz
12.10 Ortadoğu il ilişkilerde en kötü dönemi yaşıyoruz
12.25 AKP ihvanın kuyruğuna takıldı
19:00 Mısırla iyileşmek için Mısır ağır şartlar koşuyor
19.19 Suriye ilişkilerini düzeltme için Esed şartlar ileri sürüyor
34.20 Erdoğan milletin gücüne direnemez, kaybederse gidecek