Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Ali Yurtseverin kişisel YouTube kanalına konuşan Haluk Özdalga, Ezberleri bozan bir giriş yaparak 'Evet Bugün Türkiye'nin bir beka sorunu vardır. Bu AKP veya MHP'nin bahsettiği türden bir beka sorunu değildir maalesef. Türkiye'de ekonomi ve adalet aynı anda çöktü. Bu ikisin aynı anda çökmesi Türkiye'yi çok ağır risklerle karşı karşıya getdi' dedi.





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Özdalga'nın yayında vurguladığı başlıklar şöyle:



